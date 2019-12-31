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Выставка ретромашин и кинолаборатория: что гостям показали в "Узбеккино"

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  • 30 декабря в национальном агентстве Узбеккино прошел День открытых дверей для общественности, СМИ и блогеров
  • Он включил целый цикл событий, знакомящих гостей с историей, деятельностью и планами агентства.
  • Красочным событием стала выставка-демонстрация ретромашин, которые государство передало на баланс Узбеккинo
  • На выставке представлено 46 машин и 18 мотоциклов, остальные нуждаются в реставрации
  • Молодежная креативная кинолаборатория, сформированная в здании Узбеккино
  • Она оснащена инновационным оборудованием, и предназначена для творческой работы молодых кинодеятелей нашей страны
  • Эта молодёжная кинолаборатория некий остров, где молодежь может воплощать свои креативные идеи и создавать кинопродукцию, - отметил глава НА «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов
  • Приглашенным гостям представилась возможность первыми увидеть собранную и бережно восстановленную коллекцию Дома кино.
  • После того, как здание Дома кино было снесено, многие экспонаты исчезли, но большая их часть хранилась в подвале кинодворца имени Алишера Навои.
  • Эти экспонаты были возвращены в здание Узбеккино и составили экспозицию возрожденного музея.
  • Фрагменты узбекских фильмов в музее кино
  • Фотография Шухрата Аббасова
  • Макет подводной лодки использованый в фильме В 26-го не стрелять режиссера Равиля Батырова
  • Оригинальные нарисованные постеры к узбекским фильмам
  • Кинокамера для документальной съемки
  • Мотоцикл Harley Davidson
  • Автомобиль Classic Cadilac
  • Автомобиль Чайка на выставке в Узбеккино.
  • Мотоциклы на выставке в Узбеккино
Sputnik / Рамиз Бахтияров
30 декабря в Национальном агентстве""Узбеккино" прошел день открытых дверей для общественности, СМИ и блогеров.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20191231/13140205/Vystavka-retromashin-i-kinolaboratoriya-chto-gostyam-pokazali-v-Uzbekkino.html

Накануне в НА "Узбеккино" прошел день открытых дверей для общественности, СМИ и блогеров. Приглашенным гостям рассказали об истории создания и деятельности агентства.

Как прошло мероприятие - смотрите в нашей фотоленте!




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