Выставка ретромашин и кинолаборатория: что гостям показали в "Узбеккино"

Как прошло мероприятие - смотрите в нашей фотоленте!
Накануне в НА "Узбеккино" прошел день открытых дверей для общественности, СМИ и блогеров. Приглашенным гостям рассказали об истории создания и деятельности агентства.
Как прошло мероприятие - смотрите в нашей фотоленте!
Подходящий к концу 2019 год запомнился крупными утратами в политике и культуре. Sputnik Узбекистан подготовил фотоленту об ушедших из жизни известных людях.
Лайнер с 93 пассажирами на борту, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, пропал с радаров сразу после взлета. По официальным данным, 10 человек погибли на месте, двое скончались в больнице.
В нашем мире почти двести государств. Они все такие разные, и все-таки есть кое-что, что их объединяет. И это — Новый год. Сейчас почти в каждом уголке земного шара и взрослые, и дети находятся в ожидании чудес.
Международное информационное агентство Sputnik подвело спортивные фотоитоги года. Смотрите в фотоленте лучшие минималистичные кадры фотографов агентства.
Диппредставительство Узбекистана в Санкт-Петербурге открылось в 2018 году. Ранее обязанности генконсула исполнял Зафар Абдурахманов.
По его словам, то, что злоумышленника удалось быстро ликвидировать, стало возможным благодаря тому, что в штате разрешено носить оружие.
Президент России впервые за шесть лет поздравил лидера Украины с Новым годом. Главы государства также обсудили развитие российско-украинских отношений в 2020-м.
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