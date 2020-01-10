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Байкал в ледяном плену: завораживающие фото загадочного озера

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© Sputnik / Kirill Shipitsyn
Протяженность озера Байкал составляет 600 километров.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1318/91/13189133.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200110/13189833.html

Замерзший Байкал представляет собой чарующее зрелище. Sputnik Узбекистан собрал самые удивительные снимки ледяного озера.

Озеро Байкал является крупнейшим резервуаром пресной воды на планете, его протяженность составляет 600 километров, а глубина местами достигает 1,6 тысячи километров.

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Толщина дна, в свою очередь, варьируется от 1,5 до 2 метров.

Посмотреть на застывший Байкал приезжают сотни туристов со всей планеты. Путешественники передвигаются по замерзшему озеру на коньках, санках и велосипедах. Некоторые даже остаются ночевать на льду в палатках.

При сильных морозах на Байкале появляются трещины длиной до 30 километров. Эксперты утверждают, что каждый год разломы образуются в одних и тех же местах. Причем этот процесс сопровождается громкими звуками, похожими на раскат грома или пушечный выстрел.

Лёд на Байкале остается крепким до мая.

Теги:
природа, лед, Байкал



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