Байкал в ледяном плену: завораживающие фото загадочного озера

Озеро Байкал является крупнейшим резервуаром пресной воды на планете, его протяженность составляет 600 километров, а глубина местами достигает 1,6 тысячи километров.

Толщина дна, в свою очередь, варьируется от 1,5 до 2 метров.

Посмотреть на застывший Байкал приезжают сотни туристов со всей планеты. Путешественники передвигаются по замерзшему озеру на коньках, санках и велосипедах. Некоторые даже остаются ночевать на льду в палатках.

При сильных морозах на Байкале появляются трещины длиной до 30 километров. Эксперты утверждают, что каждый год разломы образуются в одних и тех же местах. Причем этот процесс сопровождается громкими звуками, похожими на раскат грома или пушечный выстрел.

Лёд на Байкале остается крепким до мая.