Мудрый экономист, жесткий налоговик и поклонник хоккея - кто такой Мишустин

Михаил Мишустин, помимо профессиональной деятельности, широко известен любовью к спорту. Политик давно является преданным болельщиком московского хоккейного клуба ЦСКА.

Ни для кого не секрет, что 53-летний Михаил Владимирович Мишустин - армейский болельщик, а с 2012 года еще и член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА. За время пребывания в наблюдательном совете ХК он собрал мощный состав и четырежды завершал регулярный чемпионат на первом месте и один раз — в сезоне-2018/19 — выиграл плей-офф, взяв заветный Кубок Гагарина.

В свободное время новый премьер-министр любит и сам взять в руки клюшку. Мишустин не раз выходил на лед вместе Владимиром Путиным в матчах НХЛ.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. С 2010 года он возглавлял Федеральную налоговую службу. Доктор экономических наук. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), орденом Почета (2012).

Мишустин - обладатель Кубка Гагарина. Этот призовой трофей вручается победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Фамилия "Мишустин" нанесена на хоккейную чашу игрового сезона 2018-2019.