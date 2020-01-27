"Грэмми-2020": необычные наряды и гости церемонии - фото

Прошлым вечером в Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения премии "Грэмми".
Лидер по числу номинаций 31-летняя исполнительница Лиззо (она была представлена в восьми категориях) одержала победу в трех из них.
А вот больше всего наград унесла домой 18-летняя Билли Айлиш, одержавшая победу в пяти категориях.
Список победителей:
"Запись года" — Bad Guy, Билли Айлиш
"Песня года" — Bad Guy, Билли Айлиш
"Лучший новый артист" — Билли Айлиш
"Альбом года"— When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш
"Лучшее вокальное поп-исполнение" — Лиззо, Truth Hurts
"Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
"Лучший вокальный поп-альбом" — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш
"Лучшее рок-выступление" — This Land, Гари Кларк-младший
"Лучшая рок-композиция" — This Land, Гари Кларк-младший
"Лучший рок-альбом" — Social Cues, Cage The Elephant
"Лучший альтернативный альбом" — Father of the Bride, Vampire Weekend
"Лучший городской или современный альбом" — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо
"Лучшее традиционное R&B-выступление" — Jerome, Лиззо
"Лучшее R&B-выступление" — Come Home, Anderson.Paak, André 3000
"Лучший R&B-альбом" — Ventura, Anderson.Paak
"Лучшая R&B-песня" — Say So, PJ Morton, JoJo
"Лучшее рэп-выступление" — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy
"Лучший рэп-альбом" — Igor, Tyler, The Creator
"Лучшая рэп-песня" — A Lot, 21 Savage, Джей Коул
"Лучшее музыкальное видео" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
"Лучший латинский рок или альтернативный альбом" — El Mal Querer, Росалия
"Лучший латинский поп-альбом" — #Eldisco, Алехандро Санс
"Лучший кантри-альбом" — While I'm Livin, Таня Такер