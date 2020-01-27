13:12 27 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Фото

"Грэмми-2020": необычные наряды и гости церемонии - фото

Получить короткую ссылку
68 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Билли Айлиш
  • Lizzo
  • Билли Айлиш с братом
  • Lil Nas X
  • Tyler, The Creator
  • Rosalia
  • Шон Ларкин и Лана Дель Рэй
  • Билли Портер
  • Билли Портер
  • Хайди Клум, Том и Билл Каулитц
  • Крисси Тэйген и Джон Ледженд
  • Ариана Гранде
© AFP 2018 / Amy Sussman
Прошлым вечером в Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения премии "Грэмми". На фото - Билли Айлиш.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1330/75/13307521.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200127/13309161/Gremmi-2020-neobychnye-naryady-i-gosti-tseremonii-foto.html

Больше всего наград унесла домой 18-летняя Билли Айлиш, одержавшая победу в пяти категориях. Смотрите самые яркие наряды звезд - в нашей фотоленте!

Прошлым вечером в Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения премии "Грэмми".

Лидер по числу номинаций 31-летняя исполнительница Лиззо (она была представлена в восьми категориях) одержала победу в трех из них.

А вот больше всего наград унесла домой 18-летняя Билли Айлиш, одержавшая победу в пяти категориях.

Список победителей:

"Запись года" — Bad Guy, Билли Айлиш

"Песня года" — Bad Guy, Билли Айлиш

"Лучший новый артист" — Билли Айлиш

"Альбом года"— When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш

"Лучшее вокальное поп-исполнение" — Лиззо, Truth Hurts

"Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

"Лучший вокальный поп-альбом" — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

"Лучшее рок-выступление" — This Land, Гари Кларк-младший

"Лучшая рок-композиция" — This Land, Гари Кларк-младший

"Лучший рок-альбом" — Social Cues, Cage The Elephant

"Лучший альтернативный альбом" — Father of the Bride, Vampire Weekend

"Лучший городской или современный альбом" — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо

"Лучшее традиционное R&B-выступление" — Jerome, Лиззо

"Лучшее R&B-выступление" — Come Home, Anderson.Paak, André 3000

"Лучший R&B-альбом" — Ventura, Anderson.Paak

"Лучшая R&B-песня" — Say So, PJ Morton, JoJo

"Лучшее рэп-выступление" — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

"Лучший рэп-альбом" — Igor, Tyler, The Creator

"Лучшая рэп-песня" — A Lot, 21 Savage, Джей Коул

"Лучшее музыкальное видео" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

"Лучший латинский рок или альтернативный альбом" — El Mal Querer, Росалия

"Лучший латинский поп-альбом" — #Eldisco, Алехандро Санс

"Лучший кантри-альбом" — While I'm Livin, Таня Такер

Теги:
фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото, Grammy, красная дорожка, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, награждение, награда, Награда, Лос-Анджелес, США, США



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Билли Айлиш
"Грэмми-2020": необычные наряды и гости церемонии - фото
Мегаполис - Жёсткое приземление - Излучинск
Невероятное везение: девушка встала и пошла после падения с девятого этажа
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться