"Свобода!": как лондонцы встретили новость о выходе Британии из ЕС

Ночь с 31 января на 1 февраля навсегда войдет в историю – Британия официально покинула Евросоюз. По этому случаю в Лондоне прошел настоящий праздник!

Великобритания покинула ЕС, завершив длившийся три с половиной года процесс. За это время страна успела пережить все: раскол в обществе, неоднократные внеочередные выборы, смену двух премьеров. И это не говоря уже об огромных финансовых потерях.

Однако теперь это позади: Brexit состоялся!

Британское правительство постаралось на славу: здание резиденции премьера на Даунинг-стрит было украшено иллюминацией, на черный фасад здания проецировались световые часы, отсчитывавшие время до 23:00 - окончания членства Британии в Евросоюзе. Здания министерств и ведомств на улице Уайтхолл также были подсвечены.

Эмоции радующихся "разводу" с Евросоюзом британцев смотрите в фотоленте РИА Новости.