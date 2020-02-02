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"Свобода!": как лондонцы встретили новость о выходе Британии из ЕС

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© Sputnik / Dzhastin Griffits-Uillyams
Великобритания покинула ЕС, завершив длившийся три с половиной года процесс, обернувшийся расколом в обществе.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200202/13364436.html

Ночь с 31 января на 1 февраля навсегда войдет в историю – Британия официально покинула Евросоюз. По этому случаю в Лондоне прошел настоящий праздник!

Великобритания покинула ЕС, завершив длившийся три с половиной года процесс. За это время страна успела пережить все: раскол в обществе, неоднократные внеочередные выборы, смену двух премьеров. И это не говоря уже об огромных финансовых потерях.

Великобритания вышла из ЕС
© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Свершилось: Великобритания покинула Евросоюз

Однако теперь это позади: Brexit состоялся!

Британское правительство постаралось на славу: здание резиденции премьера на Даунинг-стрит было украшено иллюминацией, на черный фасад здания проецировались световые часы, отсчитывавшие время до 23:00 - окончания членства Британии в Евросоюзе. Здания министерств и ведомств на улице Уайтхолл также были подсвечены.

Эмоции радующихся "разводу" с Евросоюзом британцев смотрите в фотоленте РИА Новости.

Теги:
Евросоюз, Великобритания, Brexit



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