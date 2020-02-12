Ураган "Киара" накрыл Европу — страшные последствия стихии

Удар стихии пришелся в основном на Британские острова, Германию, Нидерланды, Норвегию, Бельгию, Францию, Чехию и Словению.
Для Британии этот шторм стал сильнейшим за последние семь лет. На французском острове Корсика из-за "Киары" был объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности.
Сильнейший ветер и шторм создали транспортный коллапс в ряде европейских стран, а вот самолет British Airways благодаря сильным порывам ветра установил рекорд — лайнер преодолел расстояние из Нью-Йорка до Лондона за 4 часа 56 минут.
Между тем ситуация выглядит удручающе: многие авиарейсы отменены, в некоторых регионах остановилось железнодорожное сообщение из-за упавших на рельсы деревьев.
Стихия унесла жизни как минимум восьми человек. Власти призывают людей по возможности не покидать свои дома.