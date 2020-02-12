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Ураган "Киара" накрыл Европу — страшные последствия стихии

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© AP Photo / Nick Ansell/PA
Автомобиль в воронке после прохождения шторма "Киара" в Англии.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200212/13453197.html

На Западную и Северную Европу обрушился мощный ураган - один из крупнейших циклонов в истории наблюдений. Непогода вызвала наводнения и многочисленные разрушения.

Удар стихии пришелся в основном на Британские острова, Германию, Нидерланды, Норвегию, Бельгию, Францию, Чехию и Словению.

© Sputnik / Илья Питалев
Boeing прилетел из Нью-Йорка в Лондон на 1,5 часа раньше благодаря урагану

Для Британии этот шторм стал сильнейшим за последние семь лет. На французском острове Корсика из-за "Киары" был объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности.

Сильнейший ветер и шторм создали транспортный коллапс в ряде европейских стран, а вот самолет British Airways благодаря сильным порывам ветра установил рекорд — лайнер преодолел расстояние из Нью-Йорка до Лондона за 4 часа 56 минут.

Между тем ситуация выглядит удручающе: многие авиарейсы отменены, в некоторых регионах остановилось железнодорожное сообщение из-за упавших на рельсы деревьев.

Стихия унесла жизни как минимум восьми человек. Власти призывают людей по возможности не покидать свои дома.

Теги:
стихия, природа, Европа, ураган



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