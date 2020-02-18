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Историческая игра: чем запомнился "Матч легенд", прошедший в Ташкенте

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
17 февраля на столичной "Хумо Арене" прошел "Матч легенд" с участием звезд хоккея.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200218/13491526/Istoricheskaya-igra-chem-zapomnilsya-Match-legend-proshedshiy-v-Tashkente.html

В Ташкенте на ледовой арене "Хумо" состоялся хоккейный матч с участием звезд советского хоккея. В упорной борьбе победу одержали гости.

"Матч легенд" проходил при полных трибунах Ледового дворца. В составе гостей блистали Валерий Каменский, Алексей Матвеев, Алексей Касатонов, Сергей Шепелев, Владимир Малахов, Алексей Алексеев, Александр Гуськов, Виталий Прохоров.

Хоккеист и тренер Александр Якушев осматривает свою квартиру в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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За легенд хоккея в этом поединке сыграл и генерал, бывший министр МВД России, а ныне заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. Тренером звезд хоккея выступил Александр Якушев.

Это был поистине звездный состав.

Команда хозяев площадки состояла из игроков, тренерского штаба и администрации клуба "Хумо". Руководил коллективом наставник ташкентского "Хумо" Евгений Попихин.

Победу одержали гости мачта.

После встречи игроки обеих команд получили памятные награды и пообщались с будущими спортсменами.

Чем еще запомнился этот исторический матч, смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
матч, Ташкент, хоккей



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