Историческая игра: чем запомнился "Матч легенд", прошедший в Ташкенте

В Ташкенте на ледовой арене "Хумо" состоялся хоккейный матч с участием звезд советского хоккея. В упорной борьбе победу одержали гости.

"Матч легенд" проходил при полных трибунах Ледового дворца. В составе гостей блистали Валерий Каменский, Алексей Матвеев, Алексей Касатонов, Сергей Шепелев, Владимир Малахов, Алексей Алексеев, Александр Гуськов, Виталий Прохоров.

За легенд хоккея в этом поединке сыграл и генерал, бывший министр МВД России, а ныне заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. Тренером звезд хоккея выступил Александр Якушев.

Это был поистине звездный состав.

Команда хозяев площадки состояла из игроков, тренерского штаба и администрации клуба "Хумо". Руководил коллективом наставник ташкентского "Хумо" Евгений Попихин.

Победу одержали гости мачта.

После встречи игроки обеих команд получили памятные награды и пообщались с будущими спортсменами.

Чем еще запомнился этот исторический матч, смотрите в нашей фотоленте!