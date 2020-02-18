Историческая игра: чем запомнился "Матч легенд", прошедший в Ташкенте

"Матч легенд" проходил при полных трибунах Ледового дворца. В составе гостей блистали Валерий Каменский, Алексей Матвеев, Алексей Касатонов, Сергей Шепелев, Владимир Малахов, Алексей Алексеев, Александр Гуськов, Виталий Прохоров.
За легенд хоккея в этом поединке сыграл и генерал, бывший министр МВД России, а ныне заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. Тренером звезд хоккея выступил Александр Якушев.
Это был поистине звездный состав.
Команда хозяев площадки состояла из игроков, тренерского штаба и администрации клуба "Хумо". Руководил коллективом наставник ташкентского "Хумо" Евгений Попихин.
Победу одержали гости мачта.
После встречи игроки обеих команд получили памятные награды и пообщались с будущими спортсменами.
Чем еще запомнился этот исторический матч, смотрите в нашей фотоленте!