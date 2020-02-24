"Пряничные домики": сказочный поселок времен СССР на русском севере

Сам автор признается, что впервые увидел "пряничные домики" с вертолета, сделал несколько кадров, которые вызвали споры - настоящий ли это поселок или постановка.

Фотограф решил отыскать заветный дачный оазис в Архангельской области и сделать серию снимков уже с земли. Савинцев признается, что добиться такого колорита и яркости удалось за счет белого фона от снегов. Никакими фильтрами или специальной постобработкой он не пользовался при этом.

Фотограф сожалеет, что ему не удалось пока ничего разузнать об этих домах, так как в поселке не было в тот период жильцов. Но в будущем автор проекта планирует собрать необходимую информацию, а сами снимки выставить на одной из ведущих площадок Москвы, к примеру, в музее имени Щусева.

Как выглядит настоящая дачная глубинка, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.