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Загадочная и мимолетная: цветение сакуры в Японии - фотолента

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  • Люди в масках на фестивале цветущей вишни в Японии
  • Мальчик на фестивале цветущей вишни в Японии
  • Сакура
  • Женщина во время фотографирования цветущей вишни в Японии
  • Женщина во время фотографирования цветущей вишни в Японии
© AP Photo / Jae C. Hong
Сакура безумно популярна в Японии: сотни и тысячи вишневых деревьев разных сортов высажены в садах и парках главных городов страны.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200302/13578265/Zagadochnaya-i-mimoletnaya-cvetenie-sakuri-v-Yaponii-fotolenta.html

Японцы говорят, что сакура напоминает людям о недолговечности всего вокруг. Розово-вишневая красота - в нашей фотоленте!

Сакура безумно популярна в Японии: сотни и тысячи вишневых деревьев разных сортов высажены в садах и парках главных городов страны.

Когда приходит время, сакура зацветает повсюду в Японии, двигаясь с Юга на Север, начиная свое цветение в конце января на тропической Окинаве и заканчивая на суровом Хоккайдо в конце мая.

Сакура призрачна и мимолетна.

Японцы говорят, что сакура напоминает людям о недолговечности всего вокруг. 

В Японии вишневый цвет символизирует облака (благодаря тому, что множество цветов сакуры часто распускаются вместе) и метафорически обозначает эфемерность жизни.

Второе символическое значение часто ассоциируется с влиянием буддизма.

Изображение цветов сакуры встречаются на всех видах японских потребительских товаров, включая кимоно, канцелярские принадлежности и посуду.

Ханами — многовековая традиция проведения пикников под цветущими деревьями сакуры или умэ. 

Теги:
цветы, Япония, Япония, фотоаппарат, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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