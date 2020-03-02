Загадочная и мимолетная: цветение сакуры в Японии - фотолента

Японцы говорят, что сакура напоминает людям о недолговечности всего вокруг. Розово-вишневая красота - в нашей фотоленте!

Сакура безумно популярна в Японии: сотни и тысячи вишневых деревьев разных сортов высажены в садах и парках главных городов страны.

Когда приходит время, сакура зацветает повсюду в Японии, двигаясь с Юга на Север, начиная свое цветение в конце января на тропической Окинаве и заканчивая на суровом Хоккайдо в конце мая.

Сакура призрачна и мимолетна.

Японцы говорят, что сакура напоминает людям о недолговечности всего вокруг.

В Японии вишневый цвет символизирует облака (благодаря тому, что множество цветов сакуры часто распускаются вместе) и метафорически обозначает эфемерность жизни.

Второе символическое значение часто ассоциируется с влиянием буддизма.

Изображение цветов сакуры встречаются на всех видах японских потребительских товаров, включая кимоно, канцелярские принадлежности и посуду.

Ханами — многовековая традиция проведения пикников под цветущими деревьями сакуры или умэ.