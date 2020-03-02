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Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы

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  • Министр народного образования Шерзод Шерматов
  • Новая школа рядом с новостройками нового района Сергели
  • 2 марта в Сергелийском районе города Ташкента прошла церемония открытия 2 новых общеобразовательных школ
  • 330 школа
  • 2 марта в Сергелийском районе города Ташкента прошла церемония открытия 2 новых общеобразовательных школ
  • 2 марта в Сергелийском районе города Ташкента прошла церемония открытия 2 новых общеобразовательных школ
  • 2 марта в Сергелийском районе города Ташкента прошла церемония открытия 2 новых общеобразовательных школ
  • 2 марта в Сергелийском районе города Ташкента прошла церемония открытия 2 новых общеобразовательных школ
  • Хоким города Ташкента Джахонгир Артикходжаев
  • 2 марта в Сергелийском районе города Ташкента прошла церемония открытия 2 новых общеобразовательных школ
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В понедельник в Сергелийском районе Ташкента прошла торжественная церемония открытия двух новых общеобразовательных школ.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200302/13581061/Novyy-podkhod-k-uchebe-v-Tashkente-sostoyalos-otkrytie-dvukh-neobychnykh-shkol.html

В понедельник в Сергелийском районе Ташкента состоялось торжественное открытие двух новых общеобразовательных школ.

В праздничной церемонии приняли участие хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев, Министр народного образования Шерзод Шерматов, глава столичного УНО Аваз Мамаджанов, хоким Сергелийского района Бахтиёр Шамуратов и другие государственные и общественные деятели.

Это был настоящий праздник не только для жильцов нового массива в Сергелийском районе, но и для всего Ташкента.

Образовательные учреждения были построены за рекордные десять месяцев.

Их можно рассматривать часами, поскольку каждый класс, каждый коридор и лестница продуманы до мелочей. Яркий интерьер, интересные технологические решения - все это, по мнению властей, демонстрирует новый, более современный подход к учебе.

Как прошла торжественная церемония открытия ультрасовременных школ - смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
Сергелийский район, открытие, школа, Ташкент



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