Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы

В понедельник в Сергелийском районе Ташкента состоялось торжественное открытие двух новых общеобразовательных школ.

В праздничной церемонии приняли участие хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев, Министр народного образования Шерзод Шерматов, глава столичного УНО Аваз Мамаджанов, хоким Сергелийского района Бахтиёр Шамуратов и другие государственные и общественные деятели.

Это был настоящий праздник не только для жильцов нового массива в Сергелийском районе, но и для всего Ташкента.

Образовательные учреждения были построены за рекордные десять месяцев.

Их можно рассматривать часами, поскольку каждый класс, каждый коридор и лестница продуманы до мелочей. Яркий интерьер, интересные технологические решения - все это, по мнению властей, демонстрирует новый, более современный подход к учебе.

Как прошла торжественная церемония открытия ультрасовременных школ - смотрите в нашей фотоленте!