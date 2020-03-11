Кабриолеты, танки и "Роллс-Ройс": выставка ретро-автомобилей в Москве

В Конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве 6-9 марта прошла 29-я выставка старинных автомобилей и антиквариата"Олдтаймер-Галерея". Свои лучшие коллекции представили десятки российских и зарубежных музеев.

Посетители смогли увидеть работы известных во всем мире реставрационных ателье, причем как завершенные, так и в процессе восстановления, произведения современных мастеров, танки и даже машины из кино, о которых мечтали целые поколения. Например, BMW 326 — такая же модель, что появлялась в культовом телефильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".

Кроме того, гости имели возможность окунуться в мир старинных вещей — книг, мебели, оружия и многого другого. Ценители винтажной одежды и аксессуаров тоже могли попытать счастья и найти на развалах "блошиного рынка" нечто особенное.

Также в этом году зрителям была предоставлена возможность посмотреть на военную технику на фестивале "Моторы Победы", посвященном 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Выставка "Олдтаймер-Галерея" проводится с 2002 года и каждый раз становится уникальным событием, объединяющим людей совершенно разных возрастов.