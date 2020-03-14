Коронавирусный "конец света" — как напуганные люди опустошают полки магазинов

Мир охватила паника на фоне распространения коронавируса. Люди из-за страха заболеть сметают продукты и предметы первой необходимости с полок магазинов. Из-за этого возник дефицит товаров.

У каждой страны есть определенный стратегических запас продуктов и финансов для населения, рассчитанный на разные сроки.

Однако напуганные граждане бегут сломя голову в супермаркеты, чтобы закупиться впрок.

Как итог — пустые полки магазинов в США, Италии, Украине и во многих других странах. Жители, поддавшиеся панике, расхватывают, макароны, крупы, сахар, муку, масло и даже туалетную бумагу.

Последняя тема особенно болезненная.

К примеру, властям Японии даже пришлось успокаивать граждан и убеждать, что бумажная продукция производится внутри страны и, следовательно, недостатка в ней не будет.

Еще недавно подобные сцены можно было увидеть только в фильмах про апокалипсис, но теперь это уже реальность.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 141 тысячу человек. Число скончавшихся - 5 404, вылечившихся - почти 72 тысячи.