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Коронавирусный "конец света" — как напуганные люди опустошают полки магазинов

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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (224)
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  • Мужчина у пустых прилавков в супермаркете Испании
  • Женщина у пустого прилавка в супермаркете в Париже
  • Женщина в маске у пустого прилавка в супермаркете в Афинах, Греция
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  • Пустые полки в одном из супермаркетов Львова
  • Покупатели у пустых прилавков в супермаркете в Энсинитасе, США
© REUTERS / Vincent West
Мужчина у пустых прилавков в супермаркете Испании
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200314/13673536.html

Мир охватила паника на фоне распространения коронавируса. Люди из-за страха заболеть сметают продукты и предметы первой необходимости с полок магазинов. Из-за этого возник дефицит товаров.

У каждой страны есть определенный стратегических запас продуктов и финансов для населения, рассчитанный на разные сроки.

Panic purchases in Japan amid COVID-19 scare
YouTube / CGTN
Коронавирусная паника: в Японии опустели полки супермаркетов

Однако напуганные граждане бегут сломя голову в супермаркеты, чтобы закупиться впрок.

Как итог — пустые полки магазинов в США, Италии, Украине и во многих других странах. Жители, поддавшиеся панике, расхватывают, макароны, крупы, сахар, муку, масло и даже туалетную бумагу.

Последняя тема особенно болезненная.

К примеру, властям Японии даже пришлось успокаивать граждан и убеждать, что бумажная продукция производится внутри страны и, следовательно, недостатка в ней не будет.

Еще недавно подобные сцены можно было увидеть только в фильмах про апокалипсис, но теперь это уже реальность.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 141 тысячу человек. Число скончавшихся - 5 404, вылечившихся - почти 72 тысячи.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (224)
Теги:
Магазины, Эпидемия, коронавирус



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Коронавирусный "конец света" — как напуганные люди опустошают полки магазинов
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