Терроризму — нет: как прошли учения спецназовцев Узбекистана и Таджикистана

На полигоне "Фахробод" в Хатлонской области Таджикистана прошли антитеррористические учения "Содружество-2020".

В них приняли участие представители подразделений Сил специальных операций Минобороны Узбекистана и группа военнослужащих из различных подразделений Минобороны Таджикистана.

За процессом наблюдали министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Они отметили эффективность подобных учений, которые заметно повышают боеспособность армий двух стран.

Военнослужащие обеих республик отработали тактику отражения нападения незаконных вооруженных формирований на государственные границы и отточили навыки противодействия террористическим атакам.

Узбекские и таджикские спецназовцы прекрасно себя проявили и справились со всеми поставленными задачами!

Подробности - в фоторепортаже.