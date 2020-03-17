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Терроризму — нет: как прошли учения спецназовцев Узбекистана и Таджикистана

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  • Узбекско-таджикские военные учения 2020
  • Узбекско-таджикские военные учения 2020
  • Узбекско-таджикские военные учения 2020
  • Узбекско-таджикские военные учения 2020
  • Узбекско-таджикские военные учения 2020
  • Узбекско-таджикские военные учения 2020
© Министерство обороны Узбекистана.
Представители подразделений Сил специальных операций Минобороны Узбекистана и группа военнослужащих из различных подразделений Минобороны Таджикистана провели совместные учения по освобождению условных заложников и нейтрализации террористов.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200317/13696332/Mosch-i-sila-kak-proshli-sovmestnye-ucheniya-voennykh-Uzbekistana-i-Tadzhikistana.html

На полигоне "Фахробод" в Хатлонской области Таджикистана прошли антитеррористические учения "Содружество-2020".

В них приняли участие представители подразделений Сил специальных операций Минобороны Узбекистана и группа военнослужащих из различных подразделений Минобороны Таджикистана.

За процессом наблюдали министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Они отметили эффективность подобных учений, которые заметно повышают боеспособность армий двух стран.

Военнослужащие обеих республик отработали тактику отражения нападения незаконных вооруженных формирований на государственные границы и отточили навыки противодействия террористическим атакам.

Узбекские и таджикские спецназовцы прекрасно себя проявили и справились со всеми поставленными задачами!

Подробности - в фоторепортаже. 

Теги:
Минобороны Узбекистана, Таджикистан, Узбекистан, военные учения



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Узбекско-таджикские военные учения 2020
Терроризму — нет: как прошли учения спецназовцев Узбекистана и Таджикистана
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