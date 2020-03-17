Терроризму — нет: как прошли учения спецназовцев Узбекистана и Таджикистана

В них приняли участие представители подразделений Сил специальных операций Минобороны Узбекистана и группа военнослужащих из различных подразделений Минобороны Таджикистана.
За процессом наблюдали министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Они отметили эффективность подобных учений, которые заметно повышают боеспособность армий двух стран.
Военнослужащие обеих республик отработали тактику отражения нападения незаконных вооруженных формирований на государственные границы и отточили навыки противодействия террористическим атакам.
Узбекские и таджикские спецназовцы прекрасно себя проявили и справились со всеми поставленными задачами!
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