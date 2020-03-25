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Детский шлем и домашний противогаз: маска в истории человечества - фотолента

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (294)
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  • Дети с противогазами для защиты от воздушной атаки, Хакни, Великобритания, 1938 год
  • Маска для лица, рекомендованная в качестве защиты от радиоактивных осадков в Гамбурге, Германия, 1957 год
  • Противогаз для лошадей в качестве защиты от газовой атаки, Лондон, 1940 год
  • Люди в защитных масках на улицах Пекина, Китай, 1954 год
  • Противогаз для детей в возрасте до двух лет, известный как детский шлем, был впервые продемонстрирован 13 марта 1939 года в мэрии Холборн в Лондоне
  • Студентки Университета в Детройте, США, испытывают противогазы на случай необходимости, 1942 год
  • Филиппинки в противогазах по пути в бомбоубежище в Маниле, 1941 год
  • Британский полицейский в защитной маске от серного смога, 1962 год
  • Противогаз домашнего производства, разработанный и носимый Верноном А. Бауэрсом, химиком из Балтимора, 1942 год
  • Дети в масках для защиты от облучения в разрушенной бомбардировкой Хиросиме, Япония, 1948 год
  • Участники группы Beatles в защитных масках против смога, Манчестер, 1965 год
  • Мужчина в противогазе в городе Миссиссога, где произошло крушение поезда с химикатами и были эвакуированы 220 тысяч жителей, Канада, 1979 год
  • Секретарша в защитной маске в одном из лондонских офисов во время эпидемии гриппа, 1970 год
  • Медсестры в защитных масках в английском госпитале, 1943 год
  • Целующиеся школьники в защитных масках из-за выброса пепла вулканом Сент-Хеленс в США, 1980 год
  • Студент в противогазе нюхает цветок во время демонстрации на День Земли, США, 1970 год
© AP Photo /
Дети с противогазами для защиты от воздушной атаки, Хакни, Великобритания, 1938 год.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200325/13757400/Detskiy-shlem-i-domashniy-protivogaz-maska-v-istorii-chelovechestva.html

Бомбардировка в Хиросиме, смог, эпидемии гриппа, чумы и многое другое. Какие маски носили люди со всего света - смотрите в нашей фотоленте!

Во всех странах, где в данный момент распространяется коронавирус, люди скупают самые разнообразные маски, которые защитят их от болезни.

В некоторых местах маски обязательны, а где-то их нет в продаже из-за огромного спроса.

Примечательно, что прототипом медицинской маски можно считать клювообразную кожаную маску Чумного доктора, появившуюся в Средние века в Европе во время эпидемии бубонной чумы: клюв наполняли ароматическими солями, лекарственными травами и чесноком, чтобы защитить доктора от тошнотворного запаха разлагающейся плоти, создать антибактериальную среду внутри маски, а отверстия для глаз закрывали стеклом.

Мастер-класс от спасателей: как самим изготовить повязку
YouTube / Sputnik Казахстан
Как самому сделать защитную маску — наглядное видео

В начале XIX века в качестве маски стали использовать повязку из шерсти с клапаном.

В начале XX века появились маски из хлопковых фильтров, после того как Шредером, на основе опытов Пастера о распространении микроорганизмов, была доказана их эффективность.

Широкое распространение маски получили в начале XX века, во времена "испанки" — смертоносной эпидемии гриппа. В 1920-х годах стало обязательным использование марлевых повязок сотрудниками медицинских учреждений.

С конца XX века наибольшее распространение получили одноразовые медицинские маски из полимерно-волоконных нетканых материалов.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (294)
Теги:
вирус, болезнь, Карантин, коронавирус, фотосессия, фотоаппарат, фотография, фотосъемка, фотолента, фото, фотограф



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