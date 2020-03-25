Детский шлем и домашний противогаз: маска в истории человечества - фотолента

Бомбардировка в Хиросиме, смог, эпидемии гриппа, чумы и многое другое. Какие маски носили люди со всего света - смотрите в нашей фотоленте!

Во всех странах, где в данный момент распространяется коронавирус, люди скупают самые разнообразные маски, которые защитят их от болезни.

В некоторых местах маски обязательны, а где-то их нет в продаже из-за огромного спроса.

Примечательно, что прототипом медицинской маски можно считать клювообразную кожаную маску Чумного доктора, появившуюся в Средние века в Европе во время эпидемии бубонной чумы: клюв наполняли ароматическими солями, лекарственными травами и чесноком, чтобы защитить доктора от тошнотворного запаха разлагающейся плоти, создать антибактериальную среду внутри маски, а отверстия для глаз закрывали стеклом.

В начале XIX века в качестве маски стали использовать повязку из шерсти с клапаном.

В начале XX века появились маски из хлопковых фильтров, после того как Шредером, на основе опытов Пастера о распространении микроорганизмов, была доказана их эффективность.

Широкое распространение маски получили в начале XX века, во времена "испанки" — смертоносной эпидемии гриппа. В 1920-х годах стало обязательным использование марлевых повязок сотрудниками медицинских учреждений.

С конца XX века наибольшее распространение получили одноразовые медицинские маски из полимерно-волоконных нетканых материалов.