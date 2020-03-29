Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны

В Уртачирчикском районе Ташкентской области появится карантинная зона для прилетающих из-за рубежа. Как она выглядит, смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.

Комплекс, состоящий из нескольких тысяч специально оборудованных контейнеров, сможет принять до 10 тысяч постояльцев. За 8 дней строители оборудовали места для полутора тысяч узбекистанцев, которые после возвращения на родину должны пройти обязательный двухнедельный карантин.

На стройплощадке работает более 3 тысяч рабочих, задействовано 200 единиц техники. Сейчас специалисты приступили к монтажу третьей очереди специального карантинного лагеря. После завершения работ он будет огорожен по всему периметру.

В мобильной карантинной зоне созданы все условия для временного размещения граждан. Каждый бокс рассчитан на четверых постояльцев. В блоке есть кровати, стол, шкаф, туалет и душ, а также телевизор и кондиционер. Готовое питание постояльцам доставляется в одноразовой посуде.

На каждые 500 человек в карантинной зоне предусмотрено по 30 дежурных врачей и 20 сотрудников служб обеспечения. В экстренных ситуациях больным будет оказана квалифицированная помощь.

В лагерь приходят и местные жители, чтобы оказать помощь в строительстве или в обеспечении работы специальной санитарной зоны.

"В трудные времена мы должны быть ближе друг к другу. Это место готовят для моих братьев и сестер, значит, я не должен оставаться в стороне", — говорит корреспонденту Sputnik один из рабочих.

Аналогичные карантинные зоны возводятся и в других регионах Узбекистана.

Как выглядит санитарный лагерь сегодня и кто трудится на этой важнейшей строке, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.