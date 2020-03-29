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Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (197)
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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Карантинная зона на 10 тысяч человек на площади в 55 га строится в Уртачирчикском районе Ташкентской области.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200329/13797253/Kak-Uzbekistan-srazhaetsya-s-COVID-19-fotoreportazh-iz-karantinnoy-zony.html

В Уртачирчикском районе Ташкентской области появится карантинная зона для прилетающих из-за рубежа. Как она выглядит, смотрите в фоторепортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.

Комплекс, состоящий из нескольких тысяч специально оборудованных контейнеров, сможет принять до 10 тысяч постояльцев. За 8 дней строители оборудовали места для полутора тысяч узбекистанцев, которые после возвращения на родину должны пройти обязательный двухнедельный карантин.

На стройплощадке работает более 3 тысяч рабочих, задействовано 200 единиц техники. Сейчас специалисты приступили к монтажу третьей очереди специального карантинного лагеря. После завершения работ он будет огорожен по всему периметру.

В мобильной карантинной зоне созданы все условия для временного размещения граждан. Каждый бокс рассчитан на четверых постояльцев. В блоке есть кровати, стол, шкаф, туалет и душ, а также телевизор и кондиционер. Готовое питание постояльцам доставляется в одноразовой посуде. 

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На каждые 500 человек в карантинной зоне предусмотрено по 30 дежурных врачей и 20 сотрудников служб обеспечения. В экстренных ситуациях больным будет оказана квалифицированная помощь.

В лагерь приходят и местные жители, чтобы оказать помощь в строительстве или в обеспечении работы специальной санитарной зоны.

"В трудные времена мы должны быть ближе друг к другу. Это место готовят для моих братьев и сестер, значит, я не должен оставаться в стороне", — говорит корреспонденту Sputnik один из рабочих.

Аналогичные карантинные зоны возводятся и в других регионах Узбекистана.

Как выглядит санитарный лагерь сегодня и кто трудится на этой важнейшей строке, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (197)



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