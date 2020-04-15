Страницы Великой Отечественной войны в цвете — архивные фото

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представляем вашему вниманию подборку цветных фотографий, которые отражают дух того времени.

Великая Отечественная война стала олицетворением не только ужасных потерь и трагедий, но и светлых моментов: радости каждой мелочи, надежды на то, что общими усилиями страна сможет все пережить!

В этом году из-за пандемии коронавируса встает вопрос: как же праздновать День Победы?

Пока еще остается непонятным, как именно и пройдет ли праздничный парад и в каком формате состоится акция "Бессмертный полк".

Однако за всеми этими важными мероприятиями стоит более глобальная цель, которая не зависит от пандемии, это — память.

Смотрите подборку цветных архивных фотографий, которые позволят прочувствовать атмосферу военного времени!