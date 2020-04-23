Память на века: как выглядит парк Победы в Ташкенте — эксклюзивные фото

Летом 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указание построить в Алмазарском районе столицы парк Победы. Работа по созданию масштабного комплекса уже близится к завершению.

Посетители получат возможность проникнуться атмосферой военных лет, окунуться в исторические события.

Центральная аллея парка ведет к памятнику Герою Советского Союза генералу Собиру Рахимову. Также на территории комплекса создан мемориал "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфии Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей.

Еще в парке разместятся музей, композиции с окопами, блиндажами и полевыми кухнями, железнодорожный вокзал, библиотеки. Для посетителей организуют выставку военной техники и вооружения под открытым небом.

Говоря почти год назад о предназначении будущего парка, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев отметил, что молодежь, приходя туда, сможет узнавать новое, чувствовать воодушевление и гордость, учиться ценить нынешний мир.

Смотрите в фотоленте эксклюзивные кадры, сделанные корреспондентом Sputnik Узбекистан.