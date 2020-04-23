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Память на века: как выглядит парк Победы в Ташкенте — эксклюзивные фото

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  • Строительство парка приурочено к празднованию 75-летия Великой Победы над фашизмом.
  • Мемориал Ода стойкости в память о жительнице Узбекистана Зульфии Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей, и ее овдовевших невестках.
  • Центральная аллея парка ведет к памятнику Герою Советского Союза генералу Собиру Рахимову.
  • Амфитеатр на территории парка Победы.
  • Инсталляция на тему концентрационного лагеря.
  • Комплекс расскажет о роли узбекистанцев во Второй Мировой войне.
  • Музей напомниает павильон киностудии в поражающими декорациями военных сцен
  • В парке созданы композиции с окопами, блиндажами и полевыми кухнями.
  • Памятник Герою Советского Союза генералу Собиру Рахимову.
  • Парк станет воплощением преданности народов Узбекистана своей Родине, преклонения перед бессмертным подвигом и светлой памятью тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу.
  • На территории парка создан железнодорожный вокзал с движущимся поездом, передающий атмосферу того времени, когда люди провожали родных и близких на войну.
  • Площадка боевой военной техники
  • Фонтан Звезда Победы.
  • Работа над созданием вокзала и железной дороги.
  • Центральная аллея, ведущая к памятнику Собиру Рахимову.
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Строительство парка приурочено к празднованию 75-летия Великой Победы над фашизмом.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200423/13985843/Pamyat-na-veka-eksklyuzivnye-fotografii-iz-stroyaschegosya-parka-Pobedy-v-Tashkente.html

Летом 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указание построить в Алмазарском районе столицы парк Победы. Работа по созданию масштабного комплекса уже близится к завершению.

Посетители получат возможность проникнуться атмосферой военных лет, окунуться в исторические события.

Центральная аллея парка ведет к памятнику Герою Советского Союза генералу Собиру Рахимову. Также на территории комплекса создан мемориал "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфии Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей.

Еще в парке разместятся музей, композиции с окопами, блиндажами и полевыми кухнями, железнодорожный вокзал, библиотеки. Для посетителей организуют выставку военной техники и вооружения под открытым небом.

Говоря почти год назад о предназначении будущего парка, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев отметил, что молодежь, приходя туда, сможет узнавать новое, чувствовать воодушевление и гордость, учиться ценить нынешний мир.

Смотрите в фотоленте эксклюзивные кадры, сделанные корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, память, война, Ташкент, парк, история, Великая Отечественная война



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