Женщины на войне: медсестры, партизанки, летчицы — фотолента

Не менее 800 тысяч женщин-воинов Красной Армии боролись наравне с мужчинами на фронтах Великой Отечественной. Около 150 тысяч из них были награждены орденами и медалями, более 90 — удостоены звания героя Советского Союза.

Женское лицо было у многих соединений советской ПВО времен войны. Вспомните стихотворение Роберта Рождественского "Баллада о зенитчицах":

Как разглядеть за днями

след нечеткий?

Хочу приблизить к сердцу

этот след…

На батарее

были сплошь —

девчонки.

А старшей было

восемнадцать лет...

Девушки были санинструкторами, снайперами, летчицами, регулировщицами, партизанками, связистками, работали на заводах — и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину, пилили лес и копали противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.

Всмотритесь в их лица.