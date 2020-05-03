Женщины на войне: медсестры, партизанки, летчицы — фотолента

Женское лицо было у многих соединений советской ПВО времен войны. Вспомните стихотворение Роберта Рождественского "Баллада о зенитчицах":
Как разглядеть за днями
след нечеткий?
Хочу приблизить к сердцу
этот след…
На батарее
были сплошь —
девчонки.
А старшей было
восемнадцать лет...
Девушки были санинструкторами, снайперами, летчицами, регулировщицами, партизанками, связистками, работали на заводах — и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину, пилили лес и копали противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.
Всмотритесь в их лица.