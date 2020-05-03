17:01 03 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Фото

Женщины на войне: медсестры, партизанки, летчицы — фотолента

Получить короткую ссылку
31 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Техники 586-го истребительного авиационного полка готовят самолет к полету во время Великой Отечественной войны.
  • Санинструктор Валя Грибкова эвакуирует раненого с поля боя.
  • Женщины делают мины на московском заводе, 1942 год.
  • Летчица 46 гвардейского Таманского авиационного женского полка ночных бомбардировщиков Евгения Жигуленко
  • Группа девушек-снайперов, добровольцев Красной Армии
  • Девушка-снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-й ударной армии Калининского фронта в годы Великой Отечественной войны.
  • Оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения во время Великой Отечественной войны.
  • Сержант Лиза Терехова пополняет боекомплект. 586 истребительный авиационный полк.
  • Женщины выкапывают противотанковые рвы в районе Донбасса, 1941 год.
  • Девушка-связистка у полевого телефона в годы Великой Отечественной войны.
  • Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
  • Девушки-санитарки во время Великой Отечественной войны.
  • Женщины-бойцы выпускают боевой листок. Южный фронт.
  • Сестра медсанбата пишет письмо родным под диктовку раненого солдата
  • Медсестра партизанского соединения Лида Ферапонт.
  • Участница боев за освобождение Одессы.
  • Бойцы всевобуча идут по улице Москвы, возле стадиона Автомобилист.
  • Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
  • Дважды Герой Советского Союза, командир эскадрильи штурмового полка Леонид Беда среди летчиц бомбардировочной авиации.
© Sputnik /
Техники 586-го истребительного авиационного полка готовят самолет к полету во время Великой Отечественной войны.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200503/14050247.html

Не менее 800 тысяч женщин-воинов Красной Армии боролись наравне с мужчинами на фронтах Великой Отечественной. Около 150 тысяч из них были награждены орденами и медалями, более 90 — удостоены звания героя Советского Союза.

Женское лицо было у многих соединений советской ПВО времен войны. Вспомните стихотворение Роберта Рождественского "Баллада о зенитчицах":

Как разглядеть за днями
след нечеткий?
Хочу приблизить к сердцу
этот след…
На батарее
были сплошь —
девчонки.
А старшей было
восемнадцать лет...

Девушки были санинструкторами, снайперами, летчицами, регулировщицами, партизанками, связистками, работали на заводах — и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину, пилили лес и копали противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.

Всмотритесь в их лица.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
Женщины на войне: медсестры, партизанки, летчицы — фотолента
Фотограф уединился на Байкале в период пандемии
Изоляция в джипе: россиянин укрылся от коронавируса на Байкале — видео
Текстильная промышленность во время эпидемии коронавируса
В борьбе с вирусом и кризисом: ситуация в текстильной промышленности



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться