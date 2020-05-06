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Вчера и сегодня: как время изменило облик Ташкента, Бухары, Самарканда

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  • Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
  • Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
  • Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
  • Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
  • Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
  • Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
  • Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
  • Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
  • Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
Госкомтуризм Узбекистана
Раньше на площади перед древней крепостью Арк в Бухаре располагался рынок. Сейчас от него не осталось и следа, но людей и туристов от этого не меньше (до введения карантина): зарубежные гости спешат своими глазами увидеть монументальное строение площадью около 4 гектаров.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200506/14062812/Vchera-i-segodnya-kak-vremya-izmenilo-oblik-Tashkenta-Bukhary-Samarkanda.html

На старинных снимках - вкрапления современных видов крупнейших городов Узбекистана. Так авторы проекта постарались показать насколько изменились и вместе с тем сохранили свой исторический облик Ташкент, Бухара и Самарканд за столетие.

Авторы проекта соединили кадры настоящего и прошлого и таким образом создали невероятное и захватывающее путешествие из настоящего в далекое прошлое. Какие-то из исторических объектов, запечатленных на снимках, остались практически в первозданном виде, какие-то - полностью изменили свой облик. 

Госкомтуризма предложил окунуться в историю Узбекистана и сравнить, какие преображения претерпели города за долгий срок.

А в видеоформате эти кадры приобретают изысканный шарм. Хотите проверить? Тогда вам сюда.

Теги:
Госкомтуризм, Бухара, Самарканд, Ташкент



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Проект Старое-Новое Ташкент, Бухара, Самарканд
Вчера и сегодня: как время изменило облик Ташкента, Бухары, Самарканда
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