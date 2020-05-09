День Победы в особом режиме: как в постсоветских странах встретили 9 Мая

Из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия прошли в ограниченном формате. Акция "Бессмертный полк" состоялась в формате онлайн.
О том, как праздновали 75-летие великой Победы - в фотогалерее Sputnik.
9 Мая в странах бывшего Советского союза прошли мероприятия в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия прошли в ограниченном формате. Акция "Бессмертный полк" состоялась в формате онлайн.
О том, как праздновали 75-летие великой Победы - в фотогалерее Sputnik.
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