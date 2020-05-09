День Победы в особом режиме: как в постсоветских странах встретили 9 Мая

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Победа общая, а история — разная: как защитить память и правду о войне Участники международной видеоконференции "СССР: победили вместе – Во имя мира и созидания" 9 мая обсудили сложные вопросы фальсификации истории, поделились позитивным опытом, а в финале присоединились к песенному онлайн-марафону "Музыка победы". 403

Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 мая На сегодняшний день в Узбекистане 1803 человек выздоровели. Читайте подробности - в нашем материале. 7483