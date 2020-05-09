02:24 10 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
LIVE:
Фото

День Победы в особом режиме: как в постсоветских странах встретили 9 Мая

Получить короткую ссылку
129 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин возлагает в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200509/14100186.html

9 Мая в странах бывшего Советского союза прошли мероприятия в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия прошли в ограниченном формате. Акция "Бессмертный полк" состоялась в формате онлайн.

О том, как праздновали 75-летие великой Победы - в фотогалерее Sputnik.

Теги:
СНГ, Великая Отечественная война, День Победы



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
День Победы в особом режиме: как в постсоветских странах встретили 9 Мая
Парк Победы в Ташкенте
Помним, гордимся, скорбим: в Ташкенте открыли Парк Победы
Военное прошлое завода ТАПОиЧ
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться