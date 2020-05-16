Шанхайский Диснейленд открылся после длительного карантина - фото

В начале недели крупнейших парк развлечений в Шанхае открыл двери для посетителей. Диснейленд был закрыт на карантин последние три месяца. Как он выглядит сейчас - смотрите в фотоленте Sputnik.

Компания Walt Disney возобновила работу своего парка развлечений в Шанхае после длительной паузы в работе. Парк был закрыт местными властями 25 января, когда в городе был объявлен карантин в связи с эпидемией COVID-19.

Конечно, в условиях пандемии коронавирусной инфекции все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию не менее одного метра при нахождении на территории парка и носить защитные маски. Микки Маус и его друзья, тоже принимают гостей в соответствующем виде.