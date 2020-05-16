16:38 16 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Фото

Шанхайский Диснейленд открылся после длительного карантина - фото

Получить короткую ссылку
31 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • В Шанхае после длительной паузы из-за пандемии коронавируса возобновил работу Диснейленд
  • Пока в парк аттракционов пускают только по предварительной записи, не более 25 тысяч человек в сутки
  • До закрытия шанхайский Диснейленд посещали около 80 тысяч человек в сутки
  • Когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется, власти Шанхая планируют снять ограничения
  • При входе в парк всем посетителям измеряют температуру
  • Кроме того, у посетителей должны быть установлены специальные приложения, в которых отслеживаются контакты с заболевшими COVID-19
  • Ношение маски в парке развлечений является обязательным условием
  • Правила социального дистанцирования должны соблюдать и сотрудники и посетители парка
  • Шанхайский Диснейленд стал первым парком компании, открытым после введенных из-за пандемии ограничений
  • В прошлом году его посетили около 12 млн человек, а с момента открытия в общей сложности 66 млн человек
  • Выступление артистов во время открытия Диснейленда в Шанхае
  • Из-за всемирной пандемии компания Disney потеряла $1,4 млрд
© REUTERS / Aly Song
В Шанхае после длительной паузы из-за пандемии коронавируса возобновил работу Диснейленд
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200516/14146338.html

В начале недели крупнейших парк развлечений в Шанхае открыл двери для посетителей. Диснейленд был закрыт на карантин последние три месяца. Как он выглядит сейчас - смотрите в фотоленте Sputnik.

Компания Walt Disney возобновила работу своего парка развлечений в Шанхае после длительной паузы в работе. Парк был закрыт местными властями 25 января, когда в городе был объявлен карантин в связи с эпидемией COVID-19.

Конечно, в условиях пандемии коронавирусной инфекции все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию не менее одного метра при нахождении на территории парка и носить защитные маски. Микки Маус и его друзья, тоже принимают гостей в соответствующем виде.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Диснеевские персонажи во время открытия после карантина парка развлечений Диснейленд в Шанхае
Шанхайский Диснейленд открылся после длительного карантина - фото
Встреча в Ташкенте пассажиров, вывезенных из Сингапура и Малайзии чартерным бортом
Долгожданное возвращение: пятый чартер с узбекистанцами прибыл в Ташкент
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться