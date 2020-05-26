Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланазаре - фотолента

Местная молодежь с удовольствием рассматривает работы ночного художника и фотографируется на их фоне. Смотрите нашу фотоленту!

В Ташкенте появился загадочный уличный художник.

Его граффити появились в первом квартале Чиланазара. Среди работ - "Глаз", "Мона Лиза", "Руки" и "Ангел".

Примечательно, что в этом районе, в основном, живут пожилые люди, которые даже не понимают, что их окружает искусство.

Местная молодежь с удовольствием рассматривает работы ночного художника и фотографируется на их фоне.

А вот владелец одного из магазинов даже обрадовался, что у него на стене появился такой великолепный рисунок.

Смотрите нашу фотоленту с этими шедеврами!