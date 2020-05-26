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Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланазаре - фотолента

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  • Графити на чиланзаре - руки крупно
  • Мона Лиза
  • Ангел -врач
  • Ангел крупно
  • Ангел
  • Мона Лиза крупно
  • Глаз крупно
  • Внутри глаза
  • Глаз
  • Графити на чиланзаре - руки
  • Мона Лиза на Чиланзаре
  • Подпись автора
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте появился загадочный уличный художник.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200526/14213270/Nochnoi-hudojnik-v-Tashkente-zagadochnie-graffiti-na-Chilanzare-photo.html

Местная молодежь с удовольствием рассматривает работы ночного художника и фотографируется на их фоне. Смотрите нашу фотоленту!

В Ташкенте появился загадочный уличный художник.

Его граффити появились в первом квартале Чиланазара. Среди работ - "Глаз", "Мона Лиза", "Руки" и "Ангел".

Примечательно, что в этом районе, в основном, живут пожилые люди, которые даже не понимают, что их окружает искусство.

Местная молодежь с удовольствием рассматривает работы ночного художника и фотографируется на их фоне.

А вот владелец одного из магазинов даже обрадовался, что у него на стене появился такой великолепный рисунок.

Смотрите нашу фотоленту с этими шедеврами!

Теги:
искусство, Чиланзарский район, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, граффити, художники, художник, фотоаппарат, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Графити на чиланзаре - руки
Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланазаре - фотолента
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