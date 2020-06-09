Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020 - фото

Звание "Фотограф года" (Photographer of the Year) и приз в 25 тысяч долларов получает уругвайский фотограф Пабло Альбаренга / Pablo Albarenga за свой цикл работ "Семена сопротивления" / Seeds of Resistance. Смотрите фото!

Всемирная организация фотографии рада объявить победителей престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020.

Звание "Фотограф года" (Photographer of the Year) и приз в 25 тысяч долларов получает уругвайский фотограф Пабло Альбаренга / Pablo Albarenga за свой цикл работ "Семена сопротивления" / Seeds of Resistance.

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Кроме того, объявлены победители и финалисты в десяти категориях Профессионального конкурса, а также победители Открытого, Студенческого и Молодежного конкурсов.

Победителей в Профессиональном конкурсе выбирало экспертное жюри, которое оценивало наиболее яркие серии (5-10 снимков) самой разной тематики – от личных переживаний и наблюдений до иллюстраций к новостям или малоизвестным, но важным проблемам.

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