Виноват ли Колумб: в США и Европе атаковали памятники

Под ударом массовых протестов оказалось и историческое наследие в США и Европе. Где-то памятники были снесены самими демонстрантами, где-то - по решению местных властей.

Протестующие в США и Европе объявили настоящую войну памятникам.

Под удар попали статуи Христофору Колумбу в городах ряда американских штатов. Где-то первооткрывателя континента обезглавили, где-то и вовсе утопили в озере. Активисты обвиняют путешественника в геноциде коренного населения Америки.

Другие памятники были в экстренном порядке демонтированы по решению властей в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Пострадали от рук демонстрантов и памятники в странах Европы.