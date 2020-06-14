Виноват ли Колумб: в США и Европе атаковали памятники

Протестующие в США и Европе объявили настоящую войну памятникам.
Под удар попали статуи Христофору Колумбу в городах ряда американских штатов. Где-то первооткрывателя континента обезглавили, где-то и вовсе утопили в озере. Активисты обвиняют путешественника в геноциде коренного населения Америки.
Другие памятники были в экстренном порядке демонтированы по решению властей в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
Пострадали от рук демонстрантов и памятники в странах Европы.