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Виноват ли Колумб: в США и Европе атаковали памятники

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© REUTERS / Dylan Martinez
Так сегодня выглядит памятник Черчиллю в Лондоне.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200614/14339412.html

Под ударом массовых протестов оказалось и историческое наследие в США и Европе. Где-то памятники были снесены самими демонстрантами, где-то - по решению местных властей.

Протестующие в США и Европе объявили настоящую войну памятникам.

© AFP 2018 / Frederic J. Brown
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Под удар попали статуи Христофору Колумбу в городах ряда американских штатов. Где-то первооткрывателя континента обезглавили, где-то и вовсе утопили в озере. Активисты обвиняют путешественника в геноциде коренного населения Америки.

Другие памятники были в экстренном порядке демонтированы по решению властей в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

Пострадали от рук демонстрантов и памятники в странах Европы.




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Виноват ли Колумб: в США и Европе атаковали памятники
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