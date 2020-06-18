Лучший друг везде с тобой: как питомцы и их хозяева выходят из карантина — фото

О том, как питомцы помогают хозяевам пережить карантин и выйти из самоизоляции, — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан!
Коронавирус внес свои коррективы в повседневную жизнь городов во всем мире. Четвероногим любимцам тоже пришлось не сладко, однако вместе преодолевать препятствия легче.
О том, как питомцы помогают хозяевам пережить карантин и выйти из самоизоляции, — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан!
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Под ударом массовых протестов оказалось и историческое наследие в США и Европе. Где-то памятники были снесены самими демонстрантами, где-то - по решению местных властей.
Россияне 12 июня отмечают один из самых "молодых" государственных праздников своей страны. В разных регионах организованы онлайн-флешмобы и патриотические акции, а в столице вечером пройдет концерт, зрителями на котором станут волонтеры, работающие в период пандемии.
Жюри престижного фотоконкурса IPA (International Photography Awards) объявило победителей в номинации OneShot Movement. Самые удивительные и вдохновляющие работы - в фотоленте Sputnik.
От полученных травм один из пострадавших, 38-летний водитель, скончался на месте еще до приезда скорой. Еще один пострадавший, оказавшийся рядом с местом ДТП, получил ожоги, не совместимые с жизнью.
Инцидент со стрельбой произошел на улице Приорова (район Коптево). Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.
Бюро принудительного исполнения также перестанет контролировать платежи в сфере сбора и вывоза отходов.
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