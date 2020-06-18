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Лучший друг везде с тобой: как питомцы и их хозяева выходят из карантина — фото

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  • Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния
© AP Photo / Andreea Alexandru
Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200618/14365665.html

Коронавирус внес свои коррективы в повседневную жизнь городов во всем мире. Четвероногим любимцам тоже пришлось не сладко, однако вместе преодолевать препятствия легче.

О том, как питомцы помогают хозяевам пережить карантин и выйти из самоизоляции, — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан!

Теги:
коронавирус, Карантин, Животные



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Собака в окне автомобиля в кинотеатре в в Снагове, Румыния.
Лучший друг везде с тобой: как питомцы и их хозяева выходят из карантина — фото
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