К Земле приближается комета, пролетавшая в последний раз 7 тысяч лет назад

Мир стал свидетелем самой яркой и редкой кометы C/2020 F3 или, как ее еще называют ученые, Neowise.

Впервые небесное тело заметили еще 27 марта 2020 года, однако на тот момент комета была еще слишком далеко — расстояние до Солнца составляло почти 300 миллионов километров.

Третьего июля Neowise наконец пролетела максимально близко к звезде, однако рассмотреть ее было сложно из-за яркого солнечного света. Теперь же комета постепенно удаляется, и жители Земли получат возможность полюбоваться ее сиянием.

По прогнозам специалистов, небесное тело максимально приблизится к нашей планете 23 июля.

По словам ученых, когда в последний раз Neowise пролетала мимо Солнечной системы 7 150 лет назад, люди жили еще в каменном веке.

Как выглядит самая яркая и редкая комета Вселенной, смотрите в нашей фотоленте!