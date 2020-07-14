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Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Подростки пускают мыльные пузыри во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200714/14534613.html

Шестьдесят лет назад состоялось открытие известного детского пионерского лагеря "Орленок". Сначала это была небольшая палаточная территория на берегу Черного моря, однако вскоре это место стало символом яркого и насыщенного детства для нескольких поколений. 

Даже после распада СССР лагерь "Орленок" не потерял своей популярности.

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Сегодня это крупный детский центр, который ежегодно принимает на отдых и оздоровление более 20 тысяч детей. Посетить "Орленок" можно как летом, так и зимой.

К слову, путевку в легендарный лагерь могут получить не только дети из России. Сюда также приезжают ребята из других стран (300-500 человек в год).

Центр включает в себя восемь детских лагерей – "Звездный", "Стремительный", "Штормовой", "Солнечный", "Комсомольский", "Олимпийская деревня", "Дозорный".

Кроме того, есть несколько отрядов — английский, танцевальный, спортивный (футбол, баскетбол, самбо), инженерный и военно-патриотический. 

Сюда также регулярно приезжают известные спортсмены, актеры и даже космонавты, чтобы поделиться с детьми своим опытом.

Предлагаем окунуться в мир беззаботного детства лагеря "Орленок" в нашей фотоленте!

Теги:
СССР, лагерь, дети



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