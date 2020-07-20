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Узбекский конник и другие герои Олимпиады-80 из СССР - фотолента

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© Sputnik / Yuriy Somov
Советские спортсмены на летних Олимпийских играх 1980 года уверенно взяли пальму первенства, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Вклад в общую победу внесли атлеты всех республик бывшего СССР.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200720/14584333/Uzbekskiy-konnik-i-drugie-geroi-Olimpiady-80-iz-SSSR-fotolenta.html

Вклад в общую победу на Олимпиаде внесли атлеты всех республик бывшего СССР. Смотрите нашу фотоленту!

Советские спортсмены на летних Олимпийских играх 1980 года уверенно взяли пальму первенства, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.

Вклад в общую победу внесли атлеты всех республик бывшего СССР.

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Например, узбекский конник Юрий Ковшов в командном первенстве завоевал высшую награду Олимпийских игр 1980 года, а Эркин Шагаев и Лариса Павлова помогли сборным СССР по водному поло и волейболу победить на командных турнирах.

Выступление советской сборной на домашних Играх не оставило равнодушным никого из любителей спорта, каждая из республик внесла свой, неоценимый вклад в общую победу. Сорок лет спустя мы помним наших героев и гордимся их подвигами.

Смотрите фотоленту!




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