Узбекский конник и другие герои Олимпиады-80 из СССР - фотолента

Вклад в общую победу на Олимпиаде внесли атлеты всех республик бывшего СССР. Смотрите нашу фотоленту!

Советские спортсмены на летних Олимпийских играх 1980 года уверенно взяли пальму первенства, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.

Вклад в общую победу внесли атлеты всех республик бывшего СССР.

Например, узбекский конник Юрий Ковшов в командном первенстве завоевал высшую награду Олимпийских игр 1980 года, а Эркин Шагаев и Лариса Павлова помогли сборным СССР по водному поло и волейболу победить на командных турнирах.

Выступление советской сборной на домашних Играх не оставило равнодушным никого из любителей спорта, каждая из республик внесла свой, неоценимый вклад в общую победу. Сорок лет спустя мы помним наших героев и гордимся их подвигами.

Смотрите фотоленту!