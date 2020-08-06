Мы на карантине, но поём оду дыне: как проходит фестиваль бухарской сладости

В Бухаре начался ежегодный фестиваль "Праздник дыни". Несмотря на пандемию коронавируса, было решено не нарушать традицию и провести мероприятие в карантинном режиме.

В Бухаре стартовал фестиваль "Праздник дыни", где представлено широкое многообразие сортов ароматной бахчевой культуры. Впервые данное мероприятие было организовано в 1996 году, и с тех самых пор по традиции проводится каждый год на "Площади фонтанов" областного центра.

Ни для кого не секрет, что в Узбекистане произрастают самые вкусные фрукты, овощи и ягоды. Природа щедро одарила жителей солнечного края разнообразным ассортиментом плодоовощной продукции.

В последние годы это сыграло значительную роль в расширении гастрономического и туристического потенциалов страны. Но, к сожалению, в этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль оказался под угрозой срыва. Однако было принято решение не нарушать добрую традицию и провести "Праздник Дыни" при условии строго соблюдения карантина и санитарно-профилактических мероприятий.

Как проходят народные гулянья на бахчевом фестивале в Бухаре в карантинном режиме, смотрите в нашей фотоленте.