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Мы на карантине, но поём оду дыне: как проходит фестиваль бухарской сладости

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  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
  • Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
Хокимият Бухарской области
Фестиваль дыни в Бухаре в карантинном режиме
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200806/14720911/My-na-karantine-no-poem-odu-dyne-Festival-bukharskoy-sladosti.html

В Бухаре начался ежегодный фестиваль "Праздник дыни". Несмотря на пандемию коронавируса, было решено не нарушать традицию и провести мероприятие в карантинном режиме.

В Бухаре стартовал фестиваль "Праздник дыни", где представлено широкое многообразие сортов ароматной бахчевой культуры. Впервые данное мероприятие было организовано в 1996 году, и с тех самых пор по традиции проводится каждый год на "Площади фонтанов" областного центра. 

Ни для кого не секрет, что в Узбекистане произрастают самые вкусные фрукты, овощи и ягоды. Природа щедро одарила жителей солнечного края разнообразным ассортиментом плодоовощной продукции.

В последние годы это сыграло значительную роль в расширении гастрономического и туристического потенциалов страны. Но, к сожалению, в этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль оказался под угрозой срыва. Однако было принято решение не нарушать добрую традицию и провести "Праздник Дыни" при условии строго соблюдения карантина и санитарно-профилактических мероприятий.

Как проходят народные гулянья на бахчевом фестивале в Бухаре в карантинном режиме, смотрите в нашей фотоленте.

 

Теги:
фестиваль, дыня, Бухара



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Мы на карантине, но поем оду дыне: как проходит фестиваль бухарской сладости
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