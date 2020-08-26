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Непрепревзойденный Джеймс Бонд: Шон Коннери отметил юбилей

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© AP Photo / Bob Dear
Шотландский актер Шон Коннери с итальянской актрисой Даниэлой Бианки, 1963 год.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1a/14841278.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200826/14841839.html

Актер, который создал самый запоминающийся образ Джеймса Бонда, величайший артист и секс-символ ХХ века Шон Коннери накануне отметил свой 90-летний юбилей.

Шон Коннери настолько слился с образом Джеймса Бонда, что кажется, будто эта роль была написана именно под него. Однако автор романов о Джеймсе Бонде не хотел видеть Шона Коннери в роли своего персонажа. По его мнению, это не должен был быть человек, который родился в простой рабочей семье из Эдинбурга.

За полувековую карьеру в кинематографе Коннери сыграл более чем в 70 фильмах: стал лауреатом премии "Оскар", двукратным лауреатом премии BAFTA, трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус".

Шон Коннери стал первым актером, которому присвоили титул самого желанного мужчины года почти в 60 лет, а журнал People даже назвал его самым желанным мужчиной XX века.

В 2000 году Коннери получил рыцарское звание от королевы Великобритании Елизаветы II.

А в 2003-м актер сыграл в приключенческом фильме "Лига выдающихся джентльменов" и принял решение уйти из кино. Поговаривают, что из-за проблем со здоровьем.

Предлагаем вам посмотреть самые яркие образы Коннери в фотоленте Sputnik Азербайджан.




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Непрепревзойденный Джеймс Бонд: Шон Коннери отметил юбилей
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