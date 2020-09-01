20:56 01 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Фото

Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента

Получить короткую ссылку
198 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Участница первомайской манифестации в Грозном
  • Индийские мусульманские женщины смотрят в окно в Нью-Дели, Индия
  • Афганская девочка в центре репатриации в Наушере, Пакистан
  • Турецкие шиитские женщины принимают участие в шествии по случаю шиитского религиозного праздника Ашура в Стамбуле, Турция
  • Сторонница президента Ирана и кандидата в президенты Хасана Рухани выкрикивает лозунги во время предвыборной кампании в Зенджане, Иран
  • Мусульмане во время массовой молитвы в честь праздника Ураза-байрама на стадионе Мучеников в Киншасе, Конго
  • Девушка-мусульманка на акции протеста в Миннеаполисе, США
  • Девушка принимает участие в митинге Американцы против терроризма, ненависти и насилия в Вашингтоне
  • Участницы торжественного вечера, посвященного празднованию Дня чеченской женщины, в Грозном, Чечня
  • Сторонницы пакистанской религиозной партии Jamaat-e-Islami на митинге в поддержку хиджаба в Лахоре, Пакистан
  • Мусульманская модель Халима Аден во время показа мод в Стамбуле
  • Мусульманская девушка принимает участие в церемонии открытия форума НПО в Йоханнесбурге
  • Девушка во время молитвы в Пакистане
  • Девушка примеряет корону в магазине в Тегеране
  • Девочка в лагере Балукали около города Кокс Базар в Бангладеш, где живут беженцы рохинджа
  • Глаза девушки в зеркале заднего вида машины в Саудовской Аравии
  • Финалистки конкурса красоты World Muslimah Awards в Индонезии
  • Основательница MuslimGirl.com во время интервью
© Sputnik / Said Tсarnaev
Участница первомайской манифестации в Грозном.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/01/14885034.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200901/14886090/Aktivizm-moda-i-krasota-takie-raznie-musulmanki-photo.html

Активистки, домохозяйки, ученые, спортсменки, феминистки, поэтессы - все они такие разные и прекрасные. Смотрите нашу фотоленту!

Часто люди видят паранджу, а не человека.

Однако с каждым днем мусульманки со всего мира используют моду и слова, чтобы раскрыть свою индивидуальность. 

Бывает и так, что внешний облик некоторых из женщин не всегда соответствует традиционным представлениям о мусульманской женщине.

Активистки, домохозяйки, ученые, спортсменки, феминистки, поэтессы - все они такие разные и прекрасные.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
девушки, девушки, девушка, права женщин, женщина, мусульмане, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники протеста против ограничений из-за COVID-19 в Берлине
В Берлине прошла массовая акция против ограничений из-за COVID-19 — фото
Митинги, автопробег и день рождения Лукашенко — как в Беларуси прошли выходные
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться