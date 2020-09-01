Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента

Активистки, домохозяйки, ученые, спортсменки, феминистки, поэтессы - все они такие разные и прекрасные. Смотрите нашу фотоленту!

Часто люди видят паранджу, а не человека.

Однако с каждым днем мусульманки со всего мира используют моду и слова, чтобы раскрыть свою индивидуальность.

Бывает и так, что внешний облик некоторых из женщин не всегда соответствует традиционным представлениям о мусульманской женщине.

Активистки, домохозяйки, ученые, спортсменки, феминистки, поэтессы - все они такие разные и прекрасные.

Смотрите нашу фотоленту!