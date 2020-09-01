Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента

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Активистки, домохозяйки, ученые, спортсменки, феминистки, поэтессы - все они такие разные и прекрасные. Смотрите нашу фотоленту!
Часто люди видят паранджу, а не человека.
Однако с каждым днем мусульманки со всего мира используют моду и слова, чтобы раскрыть свою индивидуальность.
Бывает и так, что внешний облик некоторых из женщин не всегда соответствует традиционным представлениям о мусульманской женщине.
Активистки, домохозяйки, ученые, спортсменки, феминистки, поэтессы - все они такие разные и прекрасные.
Смотрите нашу фотоленту!