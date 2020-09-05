Дикая природа глазами фотографов

Природа прекрасна и удивительна. Порой, видя снимки некоторых созданий, не веришь своим глазам — неужели они действительно живут на нашей планете? Кажется, что они прибыли к нам из других вселенных.

Пальмовый долгоносик, индийский носорог, рыба-клоун — их и многих других вы увидите в нашей фотоленте. Смотрите яркие кадры!