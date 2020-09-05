Дикая природа глазами фотографов

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Организаторы конкурса The Nature inFocus Photography Awards объявили победителей и призеров 2020 года.
Природа прекрасна и удивительна. Порой, видя снимки некоторых созданий, не веришь своим глазам — неужели они действительно живут на нашей планете? Кажется, что они прибыли к нам из других вселенных.
Пальмовый долгоносик, индийский носорог, рыба-клоун — их и многих других вы увидите в нашей фотоленте. Смотрите яркие кадры!