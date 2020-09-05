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Дикая природа глазами фотографов

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  • Снимок The Boxer саудовского фотографа Mofeed Abu Shalwa, занявший второе место в категории Animal Portraits.
  • Снимок The Last Stand индийского фотографа Ganesh Chowdhury, победивший в категории Animal Portraits.
  • Снимок The Hitchhiker шведского фотографа Magnus Lundgren, победивший в категории Animal Behaviour.
  • Снимок Breed The Red индийского фотографа Varun Thakkar, получивший особое упоминание в категории Animal Behaviour.
  • Снимок The Dark Knight индийского фотографа Yashpal Rathore, победивший в категории Wildscape & Animals in Habitat и завоевавший главную премию.
  • Снимок Life In The City индийского фотографа Krishnendu Mitra, получивший особое упоминание в категории Conservation Issues.
  • Снимок Rhino’s Day Out фотографа Soumabrata Moulick, завоевавший второе место в категории Animal Portraits.
  • Снимок Circle Of Death фотографа Srikanth Mannepuri, победивший в категории Conservation Issues.
  • Снимок Dust To Dust фотографа Sitara Karthikeyan, победивший в категории Young Photographer.
  • Снимок A Nemo, An Anemone фотографа Digant Desai, завоевавший особое упоминание в категории Wildscape & Animals in Habitat.
  • Снимок A Mirage In The Night фотографа Nayan Jyoti Das, победивший в категории Creative Nature Photography.
  • Снимок Bear Necessities фотографа Gagandeep Matharoo, завоевавший второе место в категории Creative Nature Photography.
  • Снимок Harmony In Faith индийского фотографа Abhikram Shekhawat, занявший второе место в категории Young Photographer.
  • Снимок Ambush In The Sky индийского фотографа Abhijit Addya, получивший особое упоминание в категории Conservation Issues.
  • Снимок Uber Underwater шведского фотографа Magnus Lundgren, получивший особое упоминание в категории Wildscape & Animals in Habitat.
  • Снимок Death On The Ganges индийского фотографа Ganesh Chowdhury, получивший особое упоминание в категории Conservation Issues.
  • Снимок Monsoon Matchmaking индийского фотографа Ripan Biswas, получивший особое упоминание в категории Animal Portraits.
  • Снимок Catch The Sun индийского фотографа Sumit Adhikary, получивший особое упоминание в категории Young Photographer.
Снимок The Boxer саудовского фотографа Mofeed Abu Shalwa, занявший второе место в категории Animal Portraits.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200905/14913695.html

Организаторы конкурса The Nature inFocus Photography Awards объявили победителей и призеров 2020 года.

Природа прекрасна и удивительна. Порой, видя снимки некоторых созданий, не веришь своим глазам — неужели они действительно живут на нашей планете? Кажется, что они прибыли к нам из других вселенных.

Пальмовый долгоносик, индийский носорог, рыба-клоун — их и многих других вы увидите в нашей фотоленте. Смотрите яркие кадры!

Теги:
животные, природа, фотография, фотолента, фото



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