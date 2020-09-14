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Ужин в самолете: новый вид ресторанов в Таиланде - фотолента

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© AFP 2018 / Mladen Antonov
Авиалинии Таиланда открыли рядом со своей штаб-квартирой собственный ресторан.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200914/14968659/Ujin-v-samolete-noviy-vid-restoranov-v-Tailand-photo.html

Заведение оформлено в виде салона экономкласса: кресла и запчасти для самолета, которыми украшена барная стойка – не имитация, все настоящее. Смотрите фотоленту!

Авиалинии Таиланда открыли рядом со своей штаб-квартирой собственный ресторан.

Заведение оформлено в виде салона экономкласса: кресла и запчасти для самолета, которыми украшена барная стойка – не имитация, все настоящее.

Nobile, Ташкент
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Названы лучшие рестораны Узбекистана

Блюда тоже заимствованы из бортового меню. Бармен и официанты работают в форме стюардов.

Во время пандемии в Таиланде отменили пассажирские рейсы, а ресторан с интерьером авиалайнера поможет покрыть часть убытков, считают создатели.

Ресторан обслуживает 2000 человек в день. Возможно, вскоре такие же заведения появятся и в других офисах компании по всему Таиланду.

Теги:
самолет, Самолет, Таиланд, кафе, ресторан, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Ужин в самолете: новый вид ресторанов в Таиланде - фотолента
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