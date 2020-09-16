14:38 16 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Фото

Кярабэн или искусство упаковки обедов в Японии - фотолента

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Уже много лет в Японии держится тренд милой упаковки еды под названием "Кярабэн".
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/10/14986643.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200916/14987527/Kyaraben-ili-iskusstvo-upakovki-obedov-v-Japan-photo.html

Первооткрывателями кярабэн-бума в Японии стали не профессиональные критики и кулинары, а самые обычные домохозяйки, которые просто любят готовить. Смотрите фотоленту!

Уже много лет в Японии держится тренд милой упаковки еды под названием "Кярабэн".

Кярабэн – коробочка с ланчем, в которую аккуратно уложены приготовленные из риса и самых разнообразных продуктов робокот Дораэмон, кошечка Хеллоу Китти, покемоны Пикачу, Панда и другие забавные персонажи.

Этот жанр бэнто-арта – большая страсть японцев.

На данный момент в Японии издано более сотни книг, посвященных кярабэн.

Первооткрывателями кярабэн-бума в Японии стали не профессиональные критики и кулинары, а самые обычные домохозяйки, которые просто любят готовить. 

Именно они каждый день выкладывали фотографии своих композиций в личных блогах и постепенно сделались популярными блогершами. А самые известные из них в конце концов даже выпустили книги своих рецептов

Теги:
еда, Япония, Япония, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и Атлантикой
Полет Ту-160 над тремя акваториями - видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться