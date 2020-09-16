Кярабэн или искусство упаковки обедов в Японии - фотолента

Первооткрывателями кярабэн-бума в Японии стали не профессиональные критики и кулинары, а самые обычные домохозяйки, которые просто любят готовить. Смотрите фотоленту!

Уже много лет в Японии держится тренд милой упаковки еды под названием "Кярабэн".

Кярабэн – коробочка с ланчем, в которую аккуратно уложены приготовленные из риса и самых разнообразных продуктов робокот Дораэмон, кошечка Хеллоу Китти, покемоны Пикачу, Панда и другие забавные персонажи.

Этот жанр бэнто-арта – большая страсть японцев.

На данный момент в Японии издано более сотни книг, посвященных кярабэн.

Первооткрывателями кярабэн-бума в Японии стали не профессиональные критики и кулинары, а самые обычные домохозяйки, которые просто любят готовить.

Именно они каждый день выкладывали фотографии своих композиций в личных блогах и постепенно сделались популярными блогершами. А самые известные из них в конце концов даже выпустили книги своих рецептов