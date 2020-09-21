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Лучшее фото на память: рисовые террасы во Вьетнаме

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© AFP 2018 / Manan Vatsyayana
Самое популярное место во Вьетнаме для любителей фотографии - рисовые террасы.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200921/15019709/Luchshee-photo-na-pamyat-risovie-terrasi-vo-Vietname.html

С ноября по март стоит полюбоваться рисовыми плантациями на горных склонах. А пока можете сделать это с помощью нашей фотоленты!

Самое популярное место во Вьетнаме для любителей фотографии - рисовые террасы.

Традиция создавать в горах поля для выращивания злаков существует на землях Вьетнама четыре столетия.

Первые террасы появились в долинах у горных отрогов.

Постепенно поля-террасы стали "подниматься" вверх по склонам, отвоевывая пространство у дикой природы. Так с веками рисовые поля стали достигать горных вершин, максимально охватывая все участки.

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Обычно туристы берут гида и отправляются осматривать рисовые террасы, прогуливаясь по склонам гор.   

С ноября по март стоит полюбоваться рисовыми плантациями на горных склонах.

Традиционные рисовые поля Вьетнама имеют нежный изумрудный оттенок, гармонирующий с растительностью гор. К ним и едут туристы, желающие запечатлеть на память эту красоту.

Теги:
Вьетнам, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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