Лучшее фото на память: рисовые террасы во Вьетнаме

С ноября по март стоит полюбоваться рисовыми плантациями на горных склонах. А пока можете сделать это с помощью нашей фотоленты!

Самое популярное место во Вьетнаме для любителей фотографии - рисовые террасы.

Традиция создавать в горах поля для выращивания злаков существует на землях Вьетнама четыре столетия.

Первые террасы появились в долинах у горных отрогов.

Постепенно поля-террасы стали "подниматься" вверх по склонам, отвоевывая пространство у дикой природы. Так с веками рисовые поля стали достигать горных вершин, максимально охватывая все участки.

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Обычно туристы берут гида и отправляются осматривать рисовые террасы, прогуливаясь по склонам гор.

С ноября по март стоит полюбоваться рисовыми плантациями на горных склонах.

Традиционные рисовые поля Вьетнама имеют нежный изумрудный оттенок, гармонирующий с растительностью гор. К ним и едут туристы, желающие запечатлеть на память эту красоту.