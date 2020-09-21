Лучшее фото на память: рисовые террасы во Вьетнаме

Самое популярное место во Вьетнаме для любителей фотографии - рисовые террасы.
Традиция создавать в горах поля для выращивания злаков существует на землях Вьетнама четыре столетия.
Первые террасы появились в долинах у горных отрогов.
Постепенно поля-террасы стали "подниматься" вверх по склонам, отвоевывая пространство у дикой природы. Так с веками рисовые поля стали достигать горных вершин, максимально охватывая все участки.
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Обычно туристы берут гида и отправляются осматривать рисовые террасы, прогуливаясь по склонам гор.
С ноября по март стоит полюбоваться рисовыми плантациями на горных склонах.
Традиционные рисовые поля Вьетнама имеют нежный изумрудный оттенок, гармонирующий с растительностью гор. К ним и едут туристы, желающие запечатлеть на память эту красоту.