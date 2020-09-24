Племя Масаи: редкие кадры ритуала посвящения в воины

Они практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя с каждым годом это становится труднее. Смотрите нашу фотоленту!

Масаи — полукочевой африканский нилотский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании.

Они являются одним из самых известных племен Восточной Африки. Несмотря на развитие современной цивилизации, они практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя с каждым годом это становится труднее. Говорят на масайском языке.

Масаи стали иконами африканского традиционализма и невольными символами сопротивления модернистских ценностей.

При виде мужественного воина масаи, одетого в яркие красные покрывала и украшения из бисера, пробуждается романтический образ современного благородного дикаря, который так бесценен привлекательностью для туристов.

Смотрите фотоленту!