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Племя Масаи: редкие кадры ритуала посвящения в воины

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© AP Photo /
Масаи — полукочевой африканский нилотский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/18/15044491.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200924/15045087/Plemya-Masai-redkie-kadri-rituala-posvyasheniya-v-voini.html

Они практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя с каждым годом это становится труднее. Смотрите нашу фотоленту!

Масаи — полукочевой африканский нилотский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании.

Они являются одним из самых известных племен Восточной Африки. Несмотря на развитие современной цивилизации, они практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя с каждым годом это становится труднее. Говорят на масайском языке.

Масаи стали иконами африканского традиционализма и невольными символами сопротивления модернистских ценностей.

При виде мужественного воина масаи, одетого в яркие красные покрывала и украшения из бисера, пробуждается романтический образ современного благородного дикаря, который так бесценен привлекательностью для туристов.

Смотрите фотоленту!

Теги:
ритуал, африканцы, Африка, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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