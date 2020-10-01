Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента

Удивительная история: один мужчина решил изменить жизнь в Саудовской Аравии и открыл первое кафе для любителей собак. Смотрите фотоленту!

Саудовская Аравия продолжает удивлять мир своими изменениями. Теперь там открылось первое дог-френдли кафе.

Любители животных и просто жители, которые хотят попить кофе, не расставаясь со своими питомцами, теперь могут это сделать в месте под названием The Barking Lot.

По словам хозяина заведения, идея пришла ему в голову, когда он только приехал сюда со своей собакой.

"Я был очень расстроен, когда узнал, что мне с моим другом нельзя заходить на пляж, в кафе и магазины. Поэтому я решил открыть такое место, где бы не только я мог находиться с собакой, но и другие люди", - рассказал владелец.

По словам посетителей, некоторые из них просто приходят сюда поиграть с собаками, так как у них дома нет животных.

Напомним, что в исламе собаки считаются грязными животными и запрещены в публичных местах, даже на поводках.

Тем не менее закон смягчен, и теперь на улице можно встретить множество людей с питомцами.

Смотрите фотоленту!