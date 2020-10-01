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Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента

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© AFP 2018 / Fayez Nureldine
Саудовская Аравия продолжает удивлять мир своими изменениями. Теперь там открылось первое дог-френдли кафе.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201001/15093953/Doloy-stereotipi-pervoe-dog-friendly-cafe-v-Saudovskoy-Aravii-photo.html

Удивительная история: один мужчина решил изменить жизнь в Саудовской Аравии и открыл первое кафе для любителей собак. Смотрите фотоленту!

Саудовская Аравия продолжает удивлять мир своими изменениями. Теперь там открылось первое дог-френдли кафе.

Любители животных и просто жители, которые хотят попить кофе, не расставаясь со своими питомцами, теперь могут это сделать в месте под названием The Barking Lot.

По словам хозяина заведения, идея пришла ему в голову, когда он только приехал сюда со своей собакой.

"Я был очень расстроен, когда узнал, что мне с моим другом нельзя заходить на пляж, в кафе и магазины. Поэтому я решил открыть такое место, где бы не только я мог находиться с собакой, но и другие люди", - рассказал владелец.

По словам посетителей, некоторые из них просто приходят сюда поиграть с собаками, так как у них дома нет животных.

Напомним, что в исламе собаки считаются грязными животными и запрещены в публичных местах, даже на поводках.

Тем не менее закон смягчен, и теперь на улице можно встретить множество людей с питомцами.

Смотрите фотоленту!

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Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента
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