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Жизнь после наводнения: как восстанавливается Сырдарьинская область

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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (71)
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  • На трех массивах площадью 50 гектаров возведено 86 пятиэтажных домов. Всего сдано 2 640 квартир.
  • В собственности хозяев новых квартир остались их прежние дома, недалеко от которых и возведены все три массива.
  • Дома уютны, прилегающая территория благоустроена.
  • Новая махалля получила название Янги Узбекистон.
  • Удалось обеспечить семьи жильем до наступления холодных дней. Самое главное - у людей прошло беспокойство, они довольны, - отметил Шавкат Мирзиёев.
  • Раньше дома в этом районе не снабжались природным газом. Теперь подведены газ, вода, электричество и другие коммуникации.
  • В новых квартирах есть все необходимое для каждой семьи.
  • В новых квартирах есть все необходимое для каждой семьи.
  • Визит Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область
  • На территории нового массива возведены махаллинский гузар, магазин, библиотека, детские площадки.
  • На территории нового массива возведены махаллинский гузар, магазин, библиотека, детские площадки.
  • Если этот опыт понравится людям, такие дома будут построены и в других регионах, в городах с высокой плотностью населения, будут созданы рабочие места.
  • Рядом с возведенными многоквартирными домами есть продовольственный магазин.
  • Специалисты приехали со всей страны. Здесь есть улица Каракалпакстана и каждой области. Все убедились: если мы объединимся, будем заботиться друг о друге, то способны сделать многое, и в этом наша сила, - заявил президент.
  • Глава государства дал указания по организации эффективной эксплуатации домов.
Пресс-служба президента Узбекистана
На трех массивах площадью 50 гектаров возведено 86 пятиэтажных домов. Всего сдано 2 640 квартир.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201013/15175643/Zhizn-posle-navodneniya-kak-vosstanavlivaetsya-Syrdarinskaya-oblast.html

Глава Узбекистана ознакомился с жилищными условиями в возведенных в Сырдарьинской области домах. В них в скором времени будут переселяться узбекистанцы, потерявшие свои дома во время майского наводнения.

Президент отметил, что название махалли "Новый Узбекистан" выбрано не случайно. Именно таким - благоустроенным, удобным и комфортным должен быть каждый район в республике.

На что еще обратил внимание Шавкат Мирзиёев, какие указания дал и с кем пообщался - смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан >>

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (71)
Теги:
Строительство, визит, Шавкат Мирзиёев, Сырдарьинская область



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