Жизнь после наводнения: как восстанавливается Сырдарьинская область

Глава Узбекистана ознакомился с жилищными условиями в возведенных в Сырдарьинской области домах. В них в скором времени будут переселяться узбекистанцы, потерявшие свои дома во время майского наводнения.

Президент отметил, что название махалли "Новый Узбекистан" выбрано не случайно. Именно таким - благоустроенным, удобным и комфортным должен быть каждый район в республике.

На что еще обратил внимание Шавкат Мирзиёев, какие указания дал и с кем пообщался - смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан >>