Жизнь после наводнения: как восстанавливается Сырдарьинская область

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Глава Узбекистана ознакомился с жилищными условиями в возведенных в Сырдарьинской области домах. В них в скором времени будут переселяться узбекистанцы, потерявшие свои дома во время майского наводнения.
Президент отметил, что название махалли "Новый Узбекистан" выбрано не случайно. Именно таким - благоустроенным, удобным и комфортным должен быть каждый район в республике.
На что еще обратил внимание Шавкат Мирзиёев, какие указания дал и с кем пообщался - смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан >>