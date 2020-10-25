Трагедия в отеле и столица исчезающего мира — 11 лучших фото конкурса Стенина

Эти кадры признаны лучшими! Всего на участие в Международном конкурсе молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина было подано около 5 тысяч работ из 75 стран.

Итоги конкурса: обладателем Гран-при 2020 года стал испанский фотограф Луис Тато за серию "Теракт в отеле DusitD2" — автор очень точно уловил ощущение безысходности и отчаяния во время трагедии на территории гостиницы в Найроби в январе 2019-го.

В номинации "Главные новости" первое место среди одиночных работ занял пронзительный кадр Линзи Биллинг из Великобритании "Похороненная справедливость".

Первого места за роуд-стори "Южная граница" также удостоился фотограф Жофрэ Гиймар — в своей работе он рассказывает о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с Кубы.

Лучшие работы призеров конкурса имени Андрея Стенина смотрите в нашей фотоленте!