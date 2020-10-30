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Скелеты и привидения на улицах Нью-Йорка - фотолента

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© AFP 2018 / Cindy Ord/Getty Images
Декорации в честь Хэллоуина в Нью-Йорке .
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201030/15291116/Skelety-i-privideniya-na-ulitsakh-Nyu-Yorka-fotolenta.html

Монстры на улицах и в магазинах: о том, как Нью-Йорк подготовился к празднику, смотрите в нашей фотоленте!

В Нью-Йорке во всю готовятся к Хэллоуину.

Теперь по вечерам страшно ходить по знакомым местам - там теперь много скелетов, привидений и всяких монстров.

О том, как Нью-Йорк подготовился к празднику, смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, США, Хэллоуин, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Скелеты и привидения на улицах Нью-Йорка - фотолента
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