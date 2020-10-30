Скелеты и привидения на улицах Нью-Йорка - фотолента

Монстры на улицах и в магазинах: о том, как Нью-Йорк подготовился к празднику, смотрите в нашей фотоленте!

В Нью-Йорке во всю готовятся к Хэллоуину.

Теперь по вечерам страшно ходить по знакомым местам - там теперь много скелетов, привидений и всяких монстров.

О том, как Нью-Йорк подготовился к празднику, смотрите в нашей фотоленте!