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Спасательные работы на месте разрушений в Турции - фотолента

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© AFP 2018 / Ozan Kose
Землетрясение произошло в Турции несколько дней назад.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201102/15305394/Spasatelnie-raboti-na-meste-razrusheniy-v-Turcii-photo.html

Больше всего пострадал турецкий город Измир, где было разрушено около 20 зданий. Смотрите фотографии!

Землетрясение произошло в Турции несколько дней назад.

Его сила составила 6,6 балла, а эпицентр находился близ города Сеферихисар провинции Измир.

Подземные толчки ощущались также на нескольких греческих островах. Больше всего пострадал турецкий город Измир, где было разрушено около 20 зданий. Накануне туда прибыл президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Из 961 госпитализированного 743 человека выписаны, в больницах остаются 218. С 30 октября, когда произошло землетрясение, в стране наблюдалось 1 044 афтершока, более 40 из них превышали четыре балла.

Число погибших в результате землетрясения увеличилось до 73 человек.

Теги:
землетрясение, Турция, Турция, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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