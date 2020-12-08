Ковид-гамбургер и собаки в масках: самые яркие фото в период пандемии

Самые яркие фото в период COVID-19, которые запомнятся нам еще надолго, смотрите в нашей фотоленте!

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире COVID-19 заразилось почти 67,2 млн человек, умерло 1,5 млн.

Локдаун с особенно строгими ограничительными мерами введен в Калифорнии - самом населенном штате США. Более половины 40-миллионого населения штата получило предписания оставаться дома.

Запрещены встречи с родными и друзьями, живущими по другим адресам. Большинство бизнесов закрыты.

В Германии глава федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал канцлера Ангелу Меркель и глав других земель до Рождества обсудить планы по сдерживанию вируса. По его мнению, ограничительных мер, которые действуют на территории страны в данный момент, недостаточно.

Самые яркие фото в период COVID-19, которые запомнятся нам еще надолго, - в нашей фотоленте!