Самые красивые лица 2020 года по версии TC Candler8 - фотолента

Развлекательный сайт TC Candler опубликовал свой ежегодный рейтинг "100 самых красивых лиц".
Каждый год, начиная с 1990-го, портал выпускает свой рейтинг самых красивых лиц уходящего года.
Смотрите нашу фотоленту!
Нана Окада, Люк Эванс...Кто еще вошел в рейтинг самых красивых лиц уходящего 2020 года - смотрите в нашей фотоленте!
Развлекательный сайт TC Candler опубликовал свой ежегодный рейтинг "100 самых красивых лиц".
Каждый год, начиная с 1990-го, портал выпускает свой рейтинг самых красивых лиц уходящего года.
Смотрите нашу фотоленту!
Анджелина Джоли оказалась на предпоследнем месте, а у Ким Кардашьян упали доходы. Смотрите нашу фотоленту!
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Председательство в Содружестве Независимых Государств перешло от Узбекистана к Беларуси - такое решение приняли единогласно главы государств СНГ.
На его изготовление ушло 45 кг мяса, 8 кг чипсов, 7 кг помидоров, 7 кг огурцов, 5 литров фирменного соуса и по одному блоку кетчупа и майонеза.
В Министерстве занятости и трудовых отношений отметили, что по итогам расследования в отношении виновных лиц будут приняты дисциплинарные меры.
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