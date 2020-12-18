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Самые красивые лица 2020 года по версии TC Candler8 - фотолента

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© AFP 2018 / Mike Coppola/Getty Images for Wheels Up
Немецко-американская модель Жасмин Сандерс вошла в рейтинг самых красивых лиц 2020 года. Ее также называет "золотой Барби".
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/12/15626968.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201218/15628045/Samie-krasivie-lica-2020-photo.html

Нана Окада, Люк Эванс...Кто еще вошел в рейтинг самых красивых лиц уходящего 2020 года - смотрите в нашей фотоленте!

Развлекательный сайт TC Candler опубликовал свой ежегодный рейтинг "100 самых красивых лиц".

Каждый год, начиная с 1990-го, портал выпускает свой рейтинг самых красивых лиц уходящего года.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
красота, фотосъемка, фотография, фотосессия, фотолента, фотограф, фото



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