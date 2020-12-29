Самые интересные археологические открытия 2020 года - фото

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/1d/15700042.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201229/15700940/Samie-interesnie-arheologicheskie-otkritiya-2020-goda-photo.html
Фрагменты костей взрослого мамонта времен палеолита обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Ямало-Ненецкого округа. Чем еще в запомнился этот год в археологии - смотрит нашу фотоленту!
За 2020-й было сделано множество открытий, в том числе и археологических раскопок.
Например, фрагменты костей взрослого мамонта времен палеолита обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Ямало-Ненецкого округа.
В Лондоне - древний театр.
Чем еще в запомнился этот год в археологии - смотрит нашу фотоленту!