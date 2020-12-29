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Самые интересные археологические открытия 2020 года - фото

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© AFP 2018 / Greek Culture Ministry
В ноябре голову мраморной скульптуры бога Гермеса конца IV - начала III века до н. э. обнаружили в Афинах в ходе строительных работ.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201229/15700940/Samie-interesnie-arheologicheskie-otkritiya-2020-goda-photo.html

Фрагменты костей взрослого мамонта времен палеолита обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Ямало-Ненецкого округа. Чем еще в запомнился этот год в археологии - смотрит нашу фотоленту!

За 2020-й было сделано множество открытий, в том числе и археологических раскопок.

Например, фрагменты костей взрослого мамонта времен палеолита обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Ямало-Ненецкого округа. 

В Лондоне - древний театр.

Чем еще в запомнился этот год в археологии - смотрит нашу фотоленту!

Теги:
археологические раскопки, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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