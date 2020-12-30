Узбекистанцы, которых мы потеряли в 2020 году, - фотолента

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Sputnik Узбекистан вспоминает тех, кто не дожил до 2021 года, но навсегда остался в нашей памяти. Смотрите фото!
В 2020 году в Узбекистане из жизни ушли поэты, режиссеры, музыканты, государственные деятели и многие другие.
Причиной смерти многих из них стало заражение коронавирусом.
Sputnik Узбекистан вспоминает тех, кто не дожил до 2021 года, но навсегда остался в нашей памяти.
Смотрите фотоленту!