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Узбекистанцы, которых мы потеряли в 2020 году, - фотолента

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Пресс-служба Минкульта Узбекистана
Знаменитый актер Анвар Кенжаев.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201230/15708130/Uzbekistantsy-kotorykh-my-poteryali-v-2020-godu---fotolenta.html

Sputnik Узбекистан вспоминает тех, кто не дожил до 2021 года, но навсегда остался в нашей памяти. Смотрите фото!

В 2020 году в Узбекистане из жизни ушли поэты, режиссеры, музыканты, государственные деятели и многие другие.

Причиной смерти многих из них стало заражение коронавирусом.

Sputnik Узбекистан вспоминает тех, кто не дожил до 2021 года, но навсегда остался в нашей памяти.

Смотрите фотоленту!

Теги:
смерть, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, фотография, фотосъемка, фотолента, фото



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Заслуженная артистка Узбекистана Клара Джалилова
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