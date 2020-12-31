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Заливное, оливье и консервы: новогодний стол по-советски - фотолента

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© Sputnik / Boris Kavashkin
За праздничным новогодним столом в семье инженера московского проектного института "Гипротис" Госстроя СССР Александра Гуськова. 1972 год.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/1f/15712368.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201231/15713511/Zalivnoe-olivie-i-konservi-novogodniy-stol-po-sovetski-photo.html

Sputnik Узбекистан решил вспомнить прошлое - смотрите нашу фотоленту новогоднего стола по-советски. Ностальгируем вместе!

Сегодня на новогодних столах по всей России появится много блюд. 

Но оливье - вечна классика, которая всегда с нами.

Sputnik Узбекистан решил вспомнить прошлое - смотрите нашу фотоленту новогоднего стола по-советски. Ностальгируем вместе!

Теги:
еда, новогодние праздники, праздничные дни, праздник, новый год, Новый год, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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