Заливное, оливье и консервы: новогодний стол по-советски - фотолента

Сегодня на новогодних столах по всей России появится много блюд.
Но оливье - вечна классика, которая всегда с нами.
Sputnik Узбекистан решил вспомнить прошлое - смотрите нашу фотоленту новогоднего стола по-советски. Ностальгируем вместе!
Sputnik Узбекистан решил вспомнить прошлое - смотрите нашу фотоленту новогоднего стола по-советски. Ностальгируем вместе!
Сегодня на новогодних столах по всей России появится много блюд.
Но оливье - вечна классика, которая всегда с нами.
Sputnik Узбекистан решил вспомнить прошлое - смотрите нашу фотоленту новогоднего стола по-советски. Ностальгируем вместе!
Sputnik Узбекистан вспоминает тех, кто не дожил до 2021 года, но навсегда остался в нашей памяти. Смотрите фото!
Фрагменты костей взрослого мамонта времен палеолита обнаружили в ходе археологических раскопок на территории Ямало-Ненецкого округа. Чем еще в запомнился этот год в археологии - смотрит нашу фотоленту!
Охотское море, киты и просторы. Смотрите нашу фотоленту волшебных мест России, от которых захватывает дух!
Новая линия метрополитена распахнула свои двери для ташкентцев и гостей столицы. Она включает в себя пять станций, оформленных в национальном стиле, которые в скором времени получат свои названия.
Ставка налог на имущество физлиц проиндексирована в 1,15 раза. До 13% снижается налоговая ставка для лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность. О других изменениях читайте в материале.
Правительственная делегация Узбекистана и руководство МВД России в Москве обсудили вопросы взаимодействия двух стран в миграционной сфере.
С 2019 по 2020 год он занимал должность начальника управления по работе с общественными организациями и диаспорой за рубежом.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik