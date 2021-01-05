20:15 05 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Фото

Мастерская волшебства: роспись елочных игрушек на ВДНХ — фото

Получить короткую ссылку
73 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Девочка участвует в мастер-классе по декорированию стеклянного шара в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Мастер-класс по декорированию стеклянного шара в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Мастер-класс по декорированию стеклянного шара в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Декорированные шары в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Посетители салона-галереи елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Декорированный шар в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Мальчик на мастер-классе по декорированию стеклянного шара в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Мастер-класс по декорированию стеклянного шара в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Мастер-класс по декорированию стеклянного шара в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Декорированный шар в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Подвесные матрешки в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
  • Стеклянный шар, декорированный на мастер-классе в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
© Sputnik / Kirill Kallinikov
Девочка участвует в мастер-классе по декорированию стеклянного шара в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/05/15730750.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210105/15731475.html

Сейчас в магазинах полно игрушек на любой вкус. Можно покупать наборы одинаковых или придумывать свои интересные сочетания — например, по мотивам сказок.

Но, пожалуй, еще интереснее — не приобретать готовые украшения, а создавать их своими руками. Или хотя бы декорировать — с помощью красок, блесток или ленточек.

Такие памятные вещицы будут радовать глаз годами.

Смотрите фотоленту!

Теги:
фотолента, игрушки, елочные игрушки, Москва, ВДНХ, Новый год



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девочка участвует в мастер-классе по декорированию стеклянного шара в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
Мастерская волшебства: роспись елочных игрушек на ВДНХ — фото
Искусство не вечно. Кладбище арт-объектов в Литве
Настоящие могилы и свечи: как в Литве хоронят произведения искусства — видео
Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
Как преодолеть зависимость от погоды



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться