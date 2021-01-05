Мастерская волшебства: роспись елочных игрушек на ВДНХ — фото

Сейчас в магазинах полно игрушек на любой вкус. Можно покупать наборы одинаковых или придумывать свои интересные сочетания — например, по мотивам сказок.

Но, пожалуй, еще интереснее — не приобретать готовые украшения, а создавать их своими руками. Или хотя бы декорировать — с помощью красок, блесток или ленточек.

Такие памятные вещицы будут радовать глаз годами.

Смотрите фотоленту!