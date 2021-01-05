Мастерская волшебства: роспись елочных игрушек на ВДНХ — фото

Но, пожалуй, еще интереснее — не приобретать готовые украшения, а создавать их своими руками. Или хотя бы декорировать — с помощью красок, блесток или ленточек.
Такие памятные вещицы будут радовать глаз годами.
Смотрите фотоленту!
Сейчас в магазинах полно игрушек на любой вкус. Можно покупать наборы одинаковых или придумывать свои интересные сочетания — например, по мотивам сказок.
Но, пожалуй, еще интереснее — не приобретать готовые украшения, а создавать их своими руками. Или хотя бы декорировать — с помощью красок, блесток или ленточек.
Такие памятные вещицы будут радовать глаз годами.
Смотрите фотоленту!
В Японии и Китае встречали новогодний рассвет, а в Париже по улицам гуляли полицейские. Как отметили Новый год в разных странах - смотрите нашу фотоленту!
Мир встретил Новый год в карантинных ограничениях из-за пандемии, поэтому салют, который транслировали в эфире, для многих стал главным событием. Смотрите в фотоленте Sputnik, как праздничные фейерверки озарили небо над самыми красивыми городами мира.
Sputnik Узбекистан решил вспомнить прошлое - смотрите нашу фотоленту новогоднего стола по-советски. Ностальгируем вместе!
Sputnik Узбекистан вспоминает тех, кто не дожил до 2021 года, но навсегда остался в нашей памяти. Смотрите фото!
Двадцать представителей ИРА в течение десяти дней примут участие в специальных учебных занятиях, разработанных узбекскими коллегами.
В день открытия катка на льду выступит российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин со своей программой "Зима", а на сценической площадке пройдет концерт артистов узбекской эстрады.
В Минюсте Узбекистана рассказали, какими именами чаще всего называли мальчиков и девочек в 2020 году.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik