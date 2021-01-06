Как жители разных стран мира прививаются от COVID-19 — фото

Вакцинация от коронавируса уже идет в нескольких государствах, включая Россию, где был зарегистрирован первый в мире препарат, а также в Великобритании, Испании, США, Канаде, Израиле. Какие эмоции испытывают люди, получившие долгожданный укол, смотрите в фотоленте.