16:49 06 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Фото

Как жители разных стран мира прививаются от COVID-19 — фото

Получить короткую ссылку
44 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • В иерусалимском центре вакцинации против COVID-19.
  • Фигурки около флакона с надписью Вакцина от COVID-19. Париж.
  • 79-летней испанке, жительнице дома престарелых, делают прививку вакциной Pfizer/BioNTech.
  • Очередь на вакцинацию от COVID-19 во Флориде, США
  • Женщина в Париже получает вакцину от коронавируса.
  • В центре вакцинации в Пекине, Китай.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наблюдает за вакцинацией во время своего визита в больницу Chase Farm на севере Лондона.
  • Центр вакцинации в Тель-Авиве, Израиль.
  • Мужчина получает дозу вакцины против COVID-19 в Дубае, ОАЭ.
  • Граффити с изображением медсестры в городе Газа.
  • Разгрузка вакцины от COVID-19 на Суматре, Индонезия.
  • Вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет в Москве.
  • Вакцинация российской вакциной Спутник V в Буэнос-Айресе, Аргентина.
  • Доктор Джованни Ди Перри проходит вакцинацию в больнице Амедео ди Савойя в Турине, Италия.
  • Женщина выражает благодарность после вакцинации в доме престарелых в пригороде Афин, Греция.
  • Очередь в берлинский центр вакцинации.
  • Мужчина рисует граффити в Калькутте, Индия.
  • Медработник делает селфи во время вакцинации от COVID-19 в военном госпитале в Сан-Николас-де-лос-Гарса, Мексика.
© AP Photo / Oded Balilty
В иерусалимском центре вакцинации против COVID-19.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/06/15734424.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210106/15735482.html

Вакцинация от коронавируса уже идет в нескольких государствах, включая Россию, где был зарегистрирован первый в мире препарат, а также в Великобритании, Испании, США, Канаде, Израиле. Какие эмоции испытывают люди, получившие долгожданный укол, смотрите в фотоленте.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных COVID-19 в мире составляет уже более 84,5 миллиона, из них свыше 1,8 миллиона человек скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США.

Теги:
вакцинация, Вакцина, фотолента, пандемия, коронавирус



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фигурки около флакона с надписью Вакцина от COVID-19. Париж.
Как жители разных стран мира прививаются от COVID-19 — фото
Праздник у зверей. Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки
Сено и вареная свекла: что получили на Новый год звери Московского зоопарка
Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
Как преодолеть зависимость от погоды



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться