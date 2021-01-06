Как жители разных стран мира прививаются от COVID-19 — фото

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных COVID-19 в мире составляет уже более 84,5 миллиона, из них свыше 1,8 миллиона человек скончались.
Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США.
Вакцинация от коронавируса уже идет в нескольких государствах, включая Россию, где был зарегистрирован первый в мире препарат, а также в Великобритании, Испании, США, Канаде, Израиле. Какие эмоции испытывают люди, получившие долгожданный укол, смотрите в фотоленте.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных COVID-19 в мире составляет уже более 84,5 миллиона, из них свыше 1,8 миллиона человек скончались.
Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США.
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