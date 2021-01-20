Выставка, посвященная борьбе против COVID-19 в Ухане, - фото

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Еще год назад в Ухань нельзя было попасть, а сегодня людям можно ходить по улице без масок. Смотрите фотоленту с новой выставки!
Ровно год назад - 23 января 2020-го - китайский Ухань закрыли на карантин.
С 22 января по 8 апреля город был закрыт для выезда: отменены авиарейсы, перестали ходить поезда, перекрыты междугородние автомобильные трассы.
В этом году в Ухане открылась выставка, посвященная борьбе с коронавирусом, - смотрите фотоленту!