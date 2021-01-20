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Выставка, посвященная борьбе против COVID-19 в Ухане, - фото

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© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
23 января 2020 года китайский Ухань закрыли на карантин.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210120/15826662/Vistavka-borba-protiv-COVID-19-Uhan-photo.html

Еще год назад в Ухань нельзя было попасть, а сегодня людям можно ходить по улице без масок. Смотрите фотоленту с новой выставки!

Ровно год назад - 23 января 2020-го - китайский Ухань закрыли на карантин. 

С 22 января по 8 апреля город был закрыт для выезда: отменены авиарейсы, перестали ходить поезда, перекрыты междугородние автомобильные трассы.

В этом году в Ухане открылась выставка, посвященная борьбе с коронавирусом, - смотрите фотоленту!

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Китай, Китай, Выставка, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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