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Варежки Сандерса: снимки с инаугурации Джо Байдена, превратившиеся в мемы

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© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Снимок сенатора Берни Сандерса на инаугурации Джо Байдена вызвал такую волну восторга, что уже сегодня в продажу поступили кружки и футболки с его изображением в варежках. Собственно, эти самые варежки уже раскупили у девушки, которая делает их из переработанного мусора.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/15/15836996.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210121/15837594/Inauguraciya-Djo-Baidena-snimki-prevrativshiesya-v-memi.html

Люди с чувством юмора сделали так, чтобы вчерашняя инаугурация Байдена запомнилась всем нам надолго. Смотрите фотоленту!

Вчера, 20 января, в Вашингтоне состоялась церемония вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена.

Однако это мероприятие запомнилось людям еще и смешными снимками, которые сделали журналисты, а пользователи соцсетей уже постарались, чтобы торжество запомнилось надолго, сделав из них мемы.

Смотрите нашу фотоленту!

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