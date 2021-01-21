Варежки Сандерса: снимки с инаугурации Джо Байдена, превратившиеся в мемы

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Люди с чувством юмора сделали так, чтобы вчерашняя инаугурация Байдена запомнилась всем нам надолго. Смотрите фотоленту!
Вчера, 20 января, в Вашингтоне состоялась церемония вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена.
Однако это мероприятие запомнилось людям еще и смешными снимками, которые сделали журналисты, а пользователи соцсетей уже постарались, чтобы торжество запомнилось надолго, сделав из них мемы.
Смотрите нашу фотоленту!