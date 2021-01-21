Варежки Сандерса: снимки с инаугурации Джо Байдена, превратившиеся в мемы

Снимок сенатора Берни Сандерса на инаугурации Джо Байдена вызвал такую волну восторга, что уже сегодня в продажу поступили кружки и футболки с его изображением в варежках. Собственно, эти самые варежки уже раскупили у девушки, которая делает их из переработанного мусора.